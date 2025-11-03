El Grand Prix Lago Ranco prepara su séptima versión con récord de inscritos

Más de 1.500 serán los ciclistas que el próximo sábado 8 de noviembre se darán cita en la localidad de Bahía Coique, en la Región de Los Ríos, para dar inicio a la séptima versión del Scotia Grand Prix Lago Ranco, circuito que contempla la vuelta al lago en un recorrido de 114 kilómetros.

La competencia, cuya primera versión se realizó en 2018, hoy se posiciona como la carrera ciclística de mayor convocatoria de Chile, batiendo el récord de inscritos.

“Esta carrera es uno de los grandes hitos deportivos del sur de Chile, que convoca no sólo a los amantes del ciclismo, sino también a toda la comunidad del Lago Ranco, a quienes invitamos a participar y disfrutar en familia de este gran evento que combina deporte y naturaleza”, señala Sebastián Noguera, director ejecutivo de AndesChimp, organizadores de la carrera.

Por su parte, desde Scotiabank, comentan que “para nosotros es fundamental apoyar iniciativas como éstas que fomentan el deporte, la sana competencia, el cuidado de la naturaleza y la entretención en familia. Este evento combina todos estos elementos que están en línea con nuestros valores”.