El importante evento de prueba que tendrá el Velódromo de Peñalolén de cara al Mundial de Ciclismo

La capital chilena se prepara para vivir un nuevo hito deportivo. Entre entrenamientos, ajustes técnicos y la emoción propia de la alta competencia, el Velódromo de Peñalolén albergará la Copa Pista Internacional UCI C2, certamen que se disputará entre el 28 y el 31 de agosto y que servirá como test event del Mundial de Ciclismo de Pista Tissot UCI Santiago 2025.

Este evento de prueba tiene un valor estratégico: permite poner a punto la infraestructura, afinar los sistemas de competencia, la tecnología de cronometraje y la operación logística que se desplegarán en octubre, cuando Chile reciba por primera vez el evento más importante del ciclismo de pista a nivel global.

La Copa Pista Internacional UCI C2 no solo dará rodaje a la organización, sino que también ofrecerá a ciclistas nacionales e internacionales la oportunidad de competir en la misma pista que en octubre coronará a los campeones del mundo. Será, además, una vitrina para que el público pueda acercarse a la experiencia del ciclismo en pista, con jornadas de Omnium, velocidad, persecución, Keirin y otras pruebas que caracterizan a esta disciplina.

Con esta competencia, Chile avanza un paso más en su camino hacia el Mundial, consolidando al Velódromo de Peñalolén como epicentro del ciclismo en Sudamérica y proyectando al país como anfitrión de grandes eventos deportivos de alcance mundial.

El programa del evento

Jueves 28 de agosto

Mañana (09:00–13:30): Velocidad individual, Ómnium, Carrera por puntos, Para ciclismo.

Tarde (15:30–20:00): Semifinales y finales de Velocidad, Keirin, Madison, Eliminación, Premiaciones.

Viernes 29 de agosto

Mañana (09:00–13:30): Ómnium, Velocidad (junior y élite), Para ciclismo.

Tarde (15:30–20:00): Finales de Velocidad, Keirin, Madison, cierre de Ómnium, Premiaciones.

Sábado 30 de agosto

Mañana (09:00–13:30): Scratch, Ómnium, Carrera por puntos, Para ciclismo.

Tarde (16:00–20:15): Eliminación, Velocidad, Keirin, Madison, cierre de Ómnium, Premiaciones.

Domingo 31 de agosto

Mañana (09:00–12:30): Ómnium, Scratch, Velocidad, Para ciclismo.

Tarde (12:30–18:00): Finales de Velocidad, Keirin, Madison, cierre de Ómnium, Premiaciones de clausura.

Esta copa es la última gran prueba antes del Campeonato Mundial de Ciclismo de Pista Tissot UCI Santiago 2025, que se disputará entre el 22 y 26 de octubre en el mismo recinto. El Mundial reunirá a más de 350 ciclistas de 45 países y será la primera vez que Chile se convierte en sede de este prestigioso certamen.