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    El imprevisto que enfrenta la UC antes de medirse contra Cobresal por la Copa de la Liga

    El elenco universitario tuvo que modificar el itinerario del vuelo hacia El Salvador por la presencia de niebla en el destino.

    Pablo Retamal V.Por 
    Pablo Retamal V.
    Universidad Católica presentó problemas para viajar a El Salvador. MAURICIO ULLOA/SANTIAGO 2023 via PHOTOSPORT

    Universidad Católica informó este lunes que tuvo complicaciones con el itinerario que había establecido para viajar a la ciudad de El Salvador para enfrentar a Cobresal por la tercera fecha de la fase de grupos de la Copa de la Liga.

    Según dieron a conocer, la presencia de niebla en el aeropuerto donde debían aterrizar provocó un retraso en el horario en el que debían despegar para disputar el encuentro.

    “Modificación itinerario de viaje de Universidad Católica hacia El Salvador”, comenzaron dando a conocer en la cuenta oficial de la UC en X.

    Queremos informar que, por motivos estrictamente meteorológicos y una densa neblina en el aeropuerto Desierto de Atacama, el avión que trasladaría al equipo no ha podido volar desde esa ciudad hasta Santiago, por lo que se ha retrasado el viaje de la UC esta jornada”, continuaron.

    Estimamos que pasadas las 13 horas de este lunes un vuelo chárter podrá despegar hacia El Salvador para que el equipo cumpla con el compromiso válido por la Copa de La Liga ante Cobresal”, complementaron.

    Cabe mencionar que el duelo contra los mineros es el primero de los dos que marcaran la previa del debut de los cruzados en la Copa Libertadores.

    Para este duelo el técnico Daniel Garnero tiene pensado darle algunos minutos de juego a Fernando Zampedri después de que el delantero estuviera ausente de los últimos encuentros por una lesión en la espalda.

    El plan es que el Toro pueda ir retomando confianza para el cruce contra Boca Juniors que se disputará en el Claro Arena en algunos días más. En especial considerando que en lo que va de torneo a la UC le ha costado mostrar solidez defensiva.

    En la Liga de Primera, en seis de las siete fechas que se han disputado, los franjeados han comenzado abajo en el marcador, transformándose en un equipo de reacción. Algo que en la interna del equipo saben que tienen que mejorar.

    Después de la caída contra Ñublense, Fernandu Zuqui entregó la pauta que pretende seguir la UC en la temporada. “Desde este lado no tenemos dudas. Sí tenemos que mejorar. Antes tenemos dos partidos importantes que jugar, pero para llegar bien a la Copa Libertadores tenemos que pensar ahora en el partido del lunes”, sostuvo.

    “Es fundamental para nosotros ese partido. Ir, hacer un buen juego, ser protagonistas y ganar. Estamos en un club muy grande donde cada competencia que nos toque es jugar, tenemos que ganar, pero ganar imponiéndonos al rival y eso es lo que estamos buscando para encontrar nuestra mejor versión como equipo”, sumó.

    Por último, indicó que “estamos calientes por lo que fue el último resultado. Puertas adentro somos los primeros en hacer autocrítica y en saber las cosas que tenemos que mejorar. Sabemos que no tenemos margen de error”, cerró.

    El partido entre Cobresal y Universidad Católica está programado para este 30 de marzo, a partir de las 18.00 horas.

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