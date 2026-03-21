El inédito y millonario convenio entre River Plate y el Chelsea que remece al fútbol argentino

El ecuatioriano pertenece a los londinenses y está cedido en River. Foto: @RiverPlate.

Kendry Páez rompió su préstamo con el Racing de Estrasburgo para irse cedido a River Plate. La promesa ecuatoriana le pertenece al Chelsea, pero el club vio con buenos ojos que volviera a Sudamérica para tomar nivel competitivo.

El de 18 años ya sumó sus primeros minutos bajo la dirección técnica de Eduardo Coudet y se va ganando un puesto. La llegada del ex Independiente del Valle puede marcar el inicio de una unión estratégica entre los londinenses y Millonarios.

La prensa trasandina informó que entre los clubes están cerca de cerrar un acuerdo para la cesión y venta de futbolistas. El convenio busca establecer una sociedad estratégica que favorezca a ambos elencos con la obtención de jóvenes talentos.

Un convenio inédito

El pacto se encuentra en conversaciones aún y se espera que se pueda cerrar antes de fines del 2026. Los conjuntos no han emitido declaraciones al respecto.

Enzo Fernández, uno de los capitanes de los londinenses, se formó en el conjunto bonaerense. Foto: Reuters/Peter Cziborra. PETER CZIBORRA

De concretarse, los Blues podrían igualar cualquier oferta de compra de un futbolista que reciba River, mientras que los argentinos tendrían la preferencia de escoger entre los jugadores que deseen prestar los ingleses.

El acuerdo es parte de la estrategia del Chelsea para poder prestar deportistas y tener prioridad en la obtención de proyectos a futuro. Situación que ya ocurre con el Racing de Estrasburgo que pertenece al mismo dueño de los de Stamford Bridge, por lo que también participarían del acuerdo.

“La posibilidad de acceder a talentos provenientes de la plantilla del Chelsea Football Club genera expectativas altas en el cuerpo técnico y la secretaría técnica de River Plate. Sumar a estos perfiles sin incurrir en elevados costos de transferencia representa una oportunidad para potenciar sus filas y mantener su competitividad”, explicó Infobae.