El Deportivo

El insólito penal perdido por Edson Puch que pudo cambiar la historia de Iquique ante Colo Colo

El delantero de los Dragones Celestes tuvo el 2-1 en el Monumental, pero falló al picar el balón.

Daniel Bustos 
Daniel Bustos
Foto: Javier Torres/Photosport JAVIER TORRES/PHOTOSPORT

Eran los mejores momentos de Deportes Iquique, que caía por 2-0 en el estadio Monumental ante Colo Colo, en un duelo pendiente de la fecha 23 de la Liga de Primera. Un error en la salida del Cacique acabó en una falta en el área de Jonathan Villagra sobre Edson Puch, sancionada como penal por el árbitro Juan Lara Luco.

El propio Puch se puso frente al balón a los 74 minutos. Era la oportunidad de meterse nuevamente en el partido para un equipo que se ubica en el último lugar de la tabla, con apenas 14 puntos en el torneo y que está a tres del penúltimo, Unión Española, y a cuatro de la salvación.

Para los Dragones Celestes, cada punto y cada gol vale oro. Sin embargo, al momento de la ejecución, Puch picó el balón, el que dio en el travesaño. El rebote le cayó al delantero nortino, quien definió rápido e hizo ingresar la pelota al arco ante la salida del meta Eduardo Villanueva, quien había ingresado sustituyendo al lesionado Fernando De Paul. Pero ya todo estaba anulado, ya que el reglamento no permite que el ejecutante del penal juegue el balón luego de que haya dado en alguno de los palos.

Pero el ex Universidad Católica no sabía, y hasta corrió a celebrar. De hecho, miró incrédulo cuando Juan Lara Luco le anuló el gol. Segundos después, Marcos Bolados se acercó y le explicó el motivo por el que su anotación ya no valía.

Puch y los Dragones Celestes se farrearon el descuento y lo pagaron caro, porque el Cacique reaccionó y terminó goleando por 4-0.

