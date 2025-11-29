BLACK SALE $990
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    El Deportivo

    El milagro de Trinidad Espinal, la promisoria estrella chilena del esquí náutico

    El 2 de octubre, la deportista de 18 años se sometió a una cirugía para extraer un tumor de más de medio kilo en la mama derecha. Pese a los malos pronósticos, hoy está sana.

    Carlos González LucayPor 
    Carlos González Lucay
    Trinidad Espinal volvió a los entrenamientos hace pocas semanas. Andres Perez

    Trinidad Espinal es una de las figuras más promisorias del esquí náutico. Con apenas 18 años, la deportista es dueña de diversos récords y ostenta el número uno del mundo junior. Sin embargo, esa deslumbrante carrera tuvo un estremecedor punto suspensivo que la sacó de las pistas en el último tiempo. Por primera vez revela la razón y los angustiosos momentos que vivió.

    “Desde los 12 años tenía un fibroadenoma en la pechuga derecha, era pequeño y con el tiempo fue creciendo, pero muy regularmente. Lo tenía controlado y no era malo; no me lo quería sacar porque iba a perder un par de meses como deportista, pero como en marzo comenzó a crecer mucho y en junio o julio ya estaba muy grande y no sabía qué hacer. Además, yo estaba afuera y tenía la presión de rendir en los campeonatos. Tampoco estaba bien emocionalmente”, reconoce.

    A su regreso al país, en septiembre, acudió a una especialista: “Me bajé del avión y fui a la doctora. Ella me dijo que no estaba bien y nos dejó súper asustadas. Yo sabía que era grave, pero cuando te lo dice una doctora, te deja para adentro. Más encima me inscribieron en el GES en nivel 4, el más alto, y en este caso era una solicitud por cáncer de mama. Eso es algo terrible”.

    En esas horas frenéticas se multiplicaron los exámenes para un tumor que era enorme y superaba el medio kilo. “Me hicieron ecos, biopsias, resonancias, algunas muy dolorosas. Fuimos con mi mamá y mi papá a visitar a la doctora Marcela Amar, de la Clínica Universidad de los Andes y ahí ella nos contó que podía ser cáncer y había muchas posibilidades de que perdiera la pechuga, un 80%, y que era muy posible que pasara a llevar todos los conductos de lactancia. De hecho, ella nos dijo que nunca había visto algo así”, recuerda.

    Los resultados de la biopsia tardaron por las fiestas patrias: “Se demoraron un montón porque para el 18 todo funciona más lento. Hubo semanas desesperadas, fue terrible esperar el resultado. De hecho, con mi papá nos fuimos a Mendoza a pasar unos días y de ahí llegó la primera biopsia, que fue benigna, pero la doctora nos dijo que no nos confiáramos, porque habíamos revisado solo un cuarto del tumor y nos faltaban los otros tres cuartos”.

    El 2 de octubre se sometió a la cirugía más importante de su vida, a cargo de la doctora Amar y de la cirujana plástica Andrea Hasbún. “Antes de entrar me dijeron, ‘tenemos estos planes: vamos a sacarte el tumor y voy a hacer lo mejor que pueda, pero probablemente vas a perder la pechuga. Ahí vamos a ver si te ponemos un implante, y vamos a poner una malla porque tu piel está muy delgada y puede que se infecte. Ahora, si está muy mala, te la vamos a poner debajo del pectoral...’. Y yo, resignada, entregada”, relata.

    Su madre Gabriela Palma se emociona hasta las lágrimas al recordar este duro periodo: “Es algo que creció demasiado, llegó a pesar 540 gramos, más de medio kilo. Cuando vimos a la doctora, nos empezó a dibujar qué iba a pasar. Ella nos decía que iba a perder la pechuga, porque estaba muy grande el tumor. Me lo lloré todo”.

    Trinidad Espinal es la dueña del récord mundial juvenil de slalom. Andres Perez

    “Es terrible cuando te miran con esa cara de ‘no te lo quiero decir, pero te lo tengo que decir igual’. Y en mi caso fue que iba a perder la pechuga”, apunta la deportista. “Claro, siempre fue la única posibilidad, no había opción de que la Trini no la perdiera. Andrea, la cirujana, a quien conocía del colegio, me decía: ‘Gabriela, vamos a hacer lo mejor que podamos”, complementa su madre.

    El milagro

    La cirugía se realizó el 2 de octubre y esta fue la primera imagen que tuvo tras la operación: “Cuando desperté, me toqué una pechuga y dije ‘me operaron solo una’. Estaba con la anestesia y le pregunto a la enfermera qué me hicieron. Ella me dice que no me pusieron implantes. Y como las doctoras me habían dicho que no iba a ser fácil ponerme implantes, ahí me vino una crisis de pánico. No me salían lágrimas, ¡me salía agua de los ojos! Me empecé a desesperar y llamaron a las doctoras”.

    Lo que vino después es algo que describe como un milagro. “No entendía nada, tenía unos parches en la guata. Entonces, ahí me dijeron que la operación salió increíble, no tocaron las vías de lactancia estaban súper bien. La doctora no pasó a llevar nada, porque el tumor se desplazó hacia la derecha, entonces reacomodaron sacándome 100 gramos de grasa de la guata para rellenar y quedó perfecto. Quedó igual a la otra. Fue una idea que se les ocurrió cuando me estaban operando. Yo creo que fue Dios, porque tenía todo para que saliera pésimo”, afirma.

    La confirmación de que la pesadilla llegó a su fin se dio hace pocas semanas, con el resultado de la biopsia que descartó la existencia de cáncer. Esto le permitió regresar a los entrenamientos, casi un año después de haber obtenido el récord mundial juvenil de slalom.

    “Volví hace dos semanas. Antes de esto lo estaba pasando mal, pero ahora volví a esquiar y me siento tan tranquila, tan en paz... Ahora lo disfruto y se siente muy distinto”, reflexiona. Y admite: “A mí de verdad esto me enseñó a priorizarme en todo sentido. Siempre he sido como súper bruta; si hay un dolor, lo aguanto, pero de verdad que con la salud no se juega. Es algo muy importante”.

    Más sobre:LT SábadoEsquí NáuticoTrinidad EspinalGabriela PalmaCáncer de MamaFibroadenoma

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    El paso al frente de Chevesich en el año de la purga de la Suprema

    Reseña de libros: de Víctor Jara a Roberto Saviano

    Karina Pacheco, escritora peruana: “Lo de Sendero Luminoso es un tema muy presente, es una herida que no se ha sanado”

    Voto nulo o blanco: el factor que inquieta de cara al balotaje

    Adoptar sin miedo a la discapacidad: las historias de Alan y Currito en la Teletón

    Sin celulares en salas de clases: los desafíos de la norma que está a punto de ser ley

    Lo más leído

    1.
    Teletón 2025: revisa los horarios y la programación de artistas invitados

    Teletón 2025: revisa los horarios y la programación de artistas invitados

    2.
    Aerolínea Iberia dice que volverá a volar a Venezuela “lo antes posible” pero que no puede ir donde hay “alto riesgo”

    Aerolínea Iberia dice que volverá a volar a Venezuela “lo antes posible” pero que no puede ir donde hay “alto riesgo”

    3.
    Antonia Larraín, una de las delatoras del caso Torrealba, acuerda con el CDE vender su casa para pagar indemnizaciones y multas

    Antonia Larraín, una de las delatoras del caso Torrealba, acuerda con el CDE vender su casa para pagar indemnizaciones y multas

    4.
    Don Francisco da inicio a la Teletón con llamado al próximo gobierno y poniendo en duda su participación en la cruzada de 2026

    Don Francisco da inicio a la Teletón con llamado al próximo gobierno y poniendo en duda su participación en la cruzada de 2026

    5.
    Riesgo de fuga de parlamentarios a otros partidos pone presión al Congreso para apurar reforma antidíscolos

    Riesgo de fuga de parlamentarios a otros partidos pone presión al Congreso para apurar reforma antidíscolos

    Portada del dia

    ⚡Black Sale: información real + ventajas exclusivas

    Digital + LT Beneficios$1.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Bailarín y artista talentoso: así es la historia de Alan, el niño de 12 años embajador de la Teletón 2025

    Bailarín y artista talentoso: así es la historia de Alan, el niño de 12 años embajador de la Teletón 2025

    “Una falta total de respeto”: 31 Minutos responde a candidato de Colombia que usó los personajes en su campaña

    “Una falta total de respeto”: 31 Minutos responde a candidato de Colombia que usó los personajes en su campaña

    El neurocientífico Richard Restak revela a qué edad deberías dejar de tomar alcohol

    El neurocientífico Richard Restak revela a qué edad deberías dejar de tomar alcohol

    Aún no lo puedo superar: Oasis en Chile

    Aún no lo puedo superar: Oasis en Chile

    Por Alejandro Jofré

    Servicios

    Teletón 2025: ¿A qué hora empieza la transmisión del evento?

    Teletón 2025: ¿A qué hora empieza la transmisión del evento?

    Teletón 2025: revisa los horarios y la programación de artistas invitados

    Teletón 2025: revisa los horarios y la programación de artistas invitados

    Comienza la venta general de entradas para el Festival de Viña 2026: revisa los precios

    Comienza la venta general de entradas para el Festival de Viña 2026: revisa los precios

    El paso al frente de Chevesich en el año de la purga de la Suprema
    Chile

    El paso al frente de Chevesich en el año de la purga de la Suprema

    Voto nulo o blanco: el factor que inquieta de cara al balotaje

    Adoptar sin miedo a la discapacidad: las historias de Alan y Currito en la Teletón

    Comunidad indígena arremete contra el gobierno y pide no incluir el sector “Piedras Rojas” en red de salares protegidos
    Negocios

    Comunidad indígena arremete contra el gobierno y pide no incluir el sector “Piedras Rojas” en red de salares protegidos

    Grupo Bice reporta resultados al tercer trimestre tras fusión con Security

    Las proyecciones de Imacec de octubre tras la caída en la producción industrial y alza del comercio

    Así se crean los jingles de la Teletón: el método de Don Francisco que sorprendió en redes
    Tendencias

    Así se crean los jingles de la Teletón: el método de Don Francisco que sorprendió en redes

    Bailarín y artista talentoso: así es la historia de Alan, el niño de 12 años embajador de la Teletón 2025

    Cuáles son los 19 países afectados por la “suspensión de la migración del tercer mundo” anunciada por Trump

    El impactante testimonio de uno de los sobrevivientes de la tragedia de Chapecoense: “Soñé que sucedería”
    El Deportivo

    El impactante testimonio de uno de los sobrevivientes de la tragedia de Chapecoense: “Soñé que sucedería”

    El milagro de Trinidad Espinal, la promisoria estrella chilena del esquí náutico

    Entrevista con Branco Ampuero: “Hoy disfruto de un buen presente, pero la palabra referente todavía me queda muy grande”

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 29 y 30 de noviembre
    Finde

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 29 y 30 de noviembre

    Feria Pulsar celebrará sus 15 años con más de 30 artistas: Javiera Mena, Ana Tijoux, Joe Vasconcellos y De Saloon lideran el cartel

    Desde The Beatles hasta Pink Floyd y Queen en escucha inmersiva: la cartelera de Omni Soundlab para diciembre

    Reseña de libros: de Víctor Jara a Roberto Saviano
    Cultura y entretención

    Reseña de libros: de Víctor Jara a Roberto Saviano

    Karina Pacheco, escritora peruana: “Lo de Sendero Luminoso es un tema muy presente, es una herida que no se ha sanado”

    “Es una lucha por la atención”: cómo HBO Max peleará la batalla del streaming en 2026

    Kiev: una ciudad a oscuras que se adaptó a la guerra
    Mundo

    Kiev: una ciudad a oscuras que se adaptó a la guerra

    El golpe a la joya de la corona de la petrolera estatal de Venezuela

    Fernando Brancoli: “La derecha movilizada no ha abandonado a Jair Bolsonaro”

    Isabel Choque García: Silencio e íntimo tejer
    Paula

    Isabel Choque García: Silencio e íntimo tejer

    Aún no lo puedo superar: Oasis en Chile

    Datos Paula: cinco calendarios de adviento para una espera más entretenida