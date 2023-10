El Mundial de Rugby se expande: en Inglaterra aseguran que Australia 2027 aumentará a 24 equipos

El rugby está cambiando. La explosión de naciones como Chile, Uruguay y Portugal durante la Copa del Mundo de Francia dejaron muy buenas sensaciones dentro de las esferas principales de World Rugby, provocando grandes modificaciones a la competencia en un futuro cercano.

Y es que no solo en la cancha se ha trabajado este último mes. Diversas federaciones, incluida la nacional, han buscado formas de nivelar la competencia internacional en los próximos años, ya que el formato actual no permite acortar las brechas deportivas de la actualidad. Ahí, dos opciones tomaron fuerza. Una era la de crear una competencia paralela al Mundial para las selecciones emergentes que no clasifiquen a la cita principal. La otra, expandir este a 24 equipos, permitiendo que cuatro naciones extras puedan disputarlo.

Según el medio “The Guardian”, World Rugby ha decidido que lo mejor es aumentar el número de equipos participantes en los Mundiales, permitiendo que para Australia 2027 se dispute bajo un formato de seis grupos de cuatro países cada uno. Según el periódico británico las autoridades optaron por esta opción para “no construir un techo de cristal entre los mejores equipos y aquellos con menos recursos financieros y de juego”.

De esta manera las opciones se abren para las naciones Tier 2, considerando que actualmente en cada proceso clasificatorio mundialista hay solo ocho cupos en juego. Esto, ya que las tres selecciones mejor posicionadas de cada uno de los grupos de Francia 2023 tendrán boleto directo para Australia 2027. Con esto, naciones como Chile, Rumania, Estados Unidos, Canadá, España sumen muchas chances de decir presente en la siguiente copa.

Novedades que ayudan a tener más competencia, pero que no aún no solucionan la problemática presentada por Pablo Lemoine en Francia 2023, donde exigió que las selecciones Tier 2 puedan tener partidos ante potencias en instancias previas a la Copa del Mundo. “Hace años estamos pidiendo tener estas experiencias antes de jugar un mundial, porque al final esto es como un show, donde de un lado estamos los payasos y desde el otro están los dueños del circo...Es muy injusto porque los jugadores no conocen la velocidad del ataque, lo ejecutivo que son los otros equipos y ahí estamos en el medio, tratando de parecernos a algo pero somos otra cosa”, expuso molesto tras la derrota 71-0 ante Inglaterra en el tercer duelo de los Cóndores en tierras galas, en lo que coincidentemente fue el primer enfrentamiento de Chile ante una selección Tier 1 en su historia.

Situación que también rescata “The Guardian”, quien apunta a que selecciones como Georgia y Portugal no tendrán chances de mostrar todo su potencial en los próximos años. Por ejemplo, se aclara que el Nations Championship (torneo entre los 12 mejores equipos del mundo que comenzaría en 2026) no tendrá ascensos ni descensos al menos hasta 2030 y que el Seis Naciones no contempla cambios en su política de torneo cerrado, donde siempre jugarán las mismas naciones: Inglaterra, Irlanda, Gales, Francia, Escocia e Italia.

Ahora solo falta esperar la confirmación de World Rugby de este aumento y el cómo se repartirán estos nuevos cuatro cupos. Lo más probable es que Europa reciba al menos una de las plazas, algo que también podría replicarse entre las islas del Pacífico, como Hong Kong, quien lleva años en la primera línea del Rugby Seven. ¿América? Es una incógnita todavía, pero la lógica hace pensar que el ente que desarrolla el rugby mundial buscará entregar cupos a todas las regiones del planeta.