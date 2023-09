El no llamado a los históricos y sus cruces con el periodismo: las reacciones de la prensa a la tensa alocución de Bielsa en Uruguay

Fue una conferencia de prensa esperada y tensa. Finalmente, Marcelo Bielsa no entregó la nómina de la selección uruguaya para el arranque de las Eliminatorias Sudamericanas, cuyo debut será el próximo viernes ante Chile, en el Centenario de Montevideo. Fue la ocasión en la cual el DT argentino enfrentó a los medios y explicó la conformación de su equipo, siendo el no llamado a los referentes (como Edinson Cavani y Luis Suárez) su determinación más polémica y resonante.

Manifestó que no encontró necesario tener un diálogo con ambos para establecer su disposición. “A partir de que comencé a trabajar, Cavani expresó que su tiempo en la selección no había terminado. Lo expresó públicamente. Y Luis Suárez expresó públicamente que su tiempo en la selección no había terminado. Esas dos informaciones, que yo no necesité hablarlas con ellos, porque las leí y las escuché, volvieron, desde mi punto de vista, innecesaria cualquier conversación porque se convirtieron en jugadores convocables. A partir de que son jugadores convocables, mi obligación es elegirlos o no cada vez que se produce una convocatoria. Entonces me pareció que no fue necesaria la conversación”, declaró.

Como era de esperarse, los medios (tanto uruguayos como del resto de América) reaccionaron a la extensa alocución del estratega rosarino, poniendo en consideración principalmente dos asuntos: el por qué de no llamar a los históricos delanteros de la Celeste y su cruce con el periodismo local.

El diario El Observador dijo: “Una y otra vez, el entrenador de la selección hizo énfasis en que los periodistas uruguayos (en este caso generalizó) lo trataron de mentiroso en torno a la situación que se planteó con las charlas que nunca mantuvo con Luis Suárez y Edinson Cavani antes de hacer la lista para el inicio de las Eliminatorias”.

Mientras que El País de Uruguay publicó: “El director técnico de la selección uruguaya aseguró que no llamó a Luis Suárez y Edinson Cavani ya que ambos delanteros son ‘figuras de alta repercusión y por la información se recibe’”.

En el caso del periódico La Diaria, hicieron eco de la postergación de la entrega de la lista. “Todo el mundo estará mirando. Hay una fuerza energética entre el revanchismo chileno, entreverada con el folclore del amor a Bielsa; la pasión argentina, mezclada con la perfección obsesiva a la vez de humana y sensible de Bielsa; y todo lo que significa el ser uruguayos y uruguayas y ver por segunda vez en nuestra historia un técnico de otro país”, planteó.

En Argentina también salpicó la conferencia del Loco. El diario Olé dio cuenta de lo sucedido: “La decisión de Bielsa de dejar afuera a Suárez y a Cavani es, a priori, impactante. Aunque esta decisión expone a Bielsa ante la posibilidad de críticas si los resultados no son favorables, no ha cerrado definitivamente la puerta a su regreso”.

El Tiempo de Colombia sentenció que Bielsa dio “una rueda de prensa caliente, en la que explicó por qué no va a llamar a Luis Suárez y Edinson Cavani para el comienzo de la eliminatoria y en la que tuvo un cruce candente con un periodista”.