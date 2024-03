El notable gesto de deportividad de Daniela Seguel que saca aplausos en el mundo del tenis

Este miércoles se comenzaron a disputar las primeras rondas del W25 Santo Domingo 02A en República Dominicana. Daniela Seguel (545ª WTA), quien es la única representante nacional en la competición, tuvo un gesto de deportividad en su debut, justo cuando su rival, la colombiana María Fernanda Herazo (581ª WTA), tenía punto de partido a su favor. A raíz de su acción, el triunfo fue para la cafetera por parciales de 6-4 y 6-2.

Se disputaba el segundo set de un cerrado y acalorado encuentro. La chilena sacaba 2-5 abajo y 30-40 en el juego, por lo que era punto de partido en su contra. Tras un intercambio de pelotas por parte de ambas jugadoras, la juez de silla determina que un tiro de la colombiana se va por poco fuera, lo que significaba que el marcador se ponía 40-40 y Seguel se metía nuevamente en la disputa.

Aquí llegó la deportividad de la capitalina. A pesar de que la jueza dio malo el tiro de Herazo, la deportista nacional se acercó a ella para comunicarle que la pelota había sido buena, dando por finalizada la disputa con victoria para la colombiana.

María Fernanda Herazo, quien de paso es campeona suramericana, campeona centroamericana y del Caribe y además es medallista panamericana, destacó mediante una publicación en sus redes sociales lo realizado por la chilena, valorando al máximo lo sucedido.

“Hoy jugué en la primera ronda del W35 en Santo Domingo vs Daniela Seguel y lo que sucedió al final del partido es digno de toda mi admiración y respeto para ella y quería comentárselos a todos ustedes”, iniciaba el escrito.

Luego dio a conocer lo peleado que estaba siendo la disputa. “Hoy hizo un calor impresionante en el partido y fue realmente intenso. Logre ganar el primer set con 32 puntos, mientras que Daniela tuvo 29, con lo que se ve lo apretado del marcador y así continuó el resto del partido”.

“En el segundo set en mi segunda oportunidad de matchpoint en un 30-40 con el servicio de Daniela el árbitro de silla señaló equivocadamente que mi bola había sido out y determinó que era 40-40, con lo que prácticamente el game estaba de nuevo abierto para cualquiera de las dos”, añadió Herazo.

Posteriormente pasó a detallar lo realizado por la 545° del mundo. “En ese momento Daniela le comentó al juez de manera espontánea que la bola había sido buena y el partido finalizó, a pesar que pudo no haber dicho nada y continuar con el trámite del partido que estaba cerrado y en el cual cualquiera de las dos hubiera podido llevarse el marcador al final”.

Cerró la publicación destacando por sobre todo la gran actitud de la santiaguina. “A mi nunca me había pasado esto en un partido profesional y no se qué hubiera hecho yo en la misma situación. Hoy quiero reconocer con esta historia públicamente ese gran sportsmanship de Daniela. Sé que nos seguiremos viendo en el circuito (...) hoy me he dado cuenta, una vez más, de lo buena persona que es Daniela, y que tiene muy buen ganado el cariño de todas las personas en Chile y en el mundo que apoyan a diario a la famosa pantera Seguel”.

Si bien este era el cuarto encuentro entre Seguel y Herazo (con una victoria para cada una y un duelo que no alcanzó a completarse por retiro de la chilena), tomó un tinte muy especial luego del notable gesto que tuvo la tenista nacional, por lo que es de esperar que en sus próximos enfrentamientos, reine la deportividad por parte de ambas.