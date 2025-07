El plan de la Roja femenina tras el fracaso en la Copa América 2025

La Copa América femenina de Ecuador 2025 fue ingrata para la Selección Chilena. A pesar de que el torneo entregaba cupos para los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028 y los Juegos Panamericanos de Lima 2027, la Roja no pudo acceder a ninguna de estas competencias.

En una estrecha primera fase, el grupo a cargo de Luis Mena tuvo la chance de entrar a las semifinales. En la última jornada enfrentó a Uruguay sabiendo que un triunfo e incluso un empate los metía en la siguiente ronda. Sin embargo, las charrúas sorprendieron y terminaron doblegando por 3-0 al Equipo de Todos.

Debido a lo anterior pudieron disputar el último cupo para Lima 2027 contra Paraguay en la lucha por el quinto puesto. No obstante, el gol de Camila Arrieta en los 90+2′ sepultó el deseo de las nacionales.

Las Eliminatorias, el nuevo objetivo

Tras el encuentro contra la Albirroja, la portera Antonia Canales lanzó una profunda autocrítica, destacando que tanto ella como sus compañeras se cansaron de ver todo como un aprendizaje. “Yo les dije a ellas también, cuando nos juntamos, que también estoy cansada de aprender. Creo que aprendimos esta copa y aprendimos demasiado, pero ya basta. Ahora, es momento de quedarnos con el equipo que se creó”, manifestó en la zona mixta.

“Acá estamos todas juntitas, llegamos juntas, nos vamos a ir juntas y ahora, cada una va a seguir aportando su granito de arena para lo que viene, que son las Clasificatorias”, manifestó sobre el próximo objetivo de la Roja.

“Vamos a llevar a Chile a otro Mundial. Estoy segura que el trabajo con el grupo que tenemos lo vamos a hacer y nada, muy dolida por lo que fue, pero vamos a sacarlo adelante como equipo”, cerró Canales.

Cabe destacar que la Conmebol anunció hace algunas semanas la Liga de Naciones Femenina, una nueva competencia organizada 100% por la Confederación Sudamericana en la que se determinarán a las selecciones clasificadas a la Copa del Mundo.

Brasil, que será la sede del Mundial 2027, no participará de esta Liga en su edición 2025-2026. Por lo tanto, Chile y las ocho selecciones restantes estarán involucradas en la competencia. Las dos primeras posiciones en la tabla final clasificarán directamente a la Copa del Mundo. Mientras que los elencos que terminen en el tercer y cuarto lugar disputarán un repechaje intercontinental en formato y sede a definir por la FIFA.

Buscando el retorno de Endler

Foto: Felipe Zanca/Photosport FELIPE ZANCA/PHOTOSPORT

Para enfrentar el proceso hacia el próximo Mundial, Luis Mena espera contar con una jugadora que se ha alejado de la Roja, pero que tiene las puertas abiertas en la Selección tal como lo ha afirmado el DT: Christiane Endler.

“Es una jugadora importantísima, he dicho que las puertas de la Selección van a estar abiertas para ella. Sabemos lo que puede transmitir, no solamente desde la cancha, sino que también desde afuera. Las veces que ha estado acá en la Selección lo ha hecho de una forma increíble y esperemos contar con ella más adelante”, manifestó Mena hace algunas semanas en diálogo con El Deportivo.

“Si hemos conversado ahora último y la verdad que siempre va a ser importantísimo tener a una jugadora de la jerarquía y la calidad que tiene Tiane, no solamente por lo que ella transmite dentro de la cancha, para los rivales, sino que también hacia el interior, a sus compañeras, a las jugadoras jóvenes que vienen haciendo su camino acá en nuestra selección”, añadió más adelante.

De todas maneras, no deja atrás la experiencia que pueden entregar otras seleccionadas. “Hoy tenemos a Karen (Araya), a Camila (Sáez), a Yanara (Aedo), a Paloma (Yessenia López), que son jugadoras que llevan muchos años en el fútbol profesional, que han vivido momentos muy difíciles en sus carreras cuando todavía el fútbol femenino no era profesional, que han vivido también ese cambio generacional y han sabido liderar muy bien a las jugadoras jóvenes y eso, de verdad, me tiene muy contento y satisfecho. Me apoyo mucho en ellas”.

“Son jugadoras que, en general, tienen un potencial gigante. Por algo juegan donde juegan. Y que son las guías también para las más jóvenes”, complementó Luis Mena.

Ahora, la próxima fecha clave para la Roja femenina es el jueves 31 de julio. Ese día se realizará el sorteo de los cruces de la Liga de Naciones Femenina en la que se conocerá el camino de Chile hacia el sueño de la clasificación mundialista.