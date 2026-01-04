SUSCRÍBETE POR $1100
    El primer gran golpe para el deporte en Venezuela: la Liga de Béisbol Profesional es suspendida

    La LVBP, que se encontraba en su fase final, fue cancelada temporalmente luego de la operación de EE.UU. y la detención de Nicolás Maduro. El inicio del fútbol, básquetbol y otros deportes está puesto en duda.

    Julián ConchaPor 
    Julián Concha
    La Liga Venezolana de Béisbol Profesional fue suspendida indefinidamente. Foto: @LVBP_Oficial (X).

    Venezuela sufre sus primeras consecuencias a nivel deportivo luego de la intervención militar de Estados Unidos que terminó con la captura de Nicolás Maduro. La Liga Venezolana de Béisbol Profesional (LVBP) fue suspendida por tiempo indefinido, decisión que podría marcar el futuro de otras competiciones en el país.

    La jornada, que estaba programada para este fin de semana, fue cancelada hasta nuevo aviso. Las autoridades indicaron que el contexto será evaluado diariamente, por lo que no existe una fecha estipulada para la reanudación del certamen más importante del deporte con más tradición y popularidad del país.

    La suspensión llegó específicamente en la Round Robin, fase de postemporada que da paso a la definición del certamen. Los mejores de dicha ronda disputan la Serie Final, mientras que el campeón representa a Venezuela en la Serie del Caribe, torneo en el que compiten los campeones invernales de Colombia, Panamá, Puerto Rico, República Dominicana y México.

    Cabe mencionar que, hace unas semanas, la Confederación de Béisbol del Caribe había decidido retirarle a Venezuela la sede de la Serie del Caribe por la tensión geopolítica. El certamen, finalmente, se disputará en Jalisco, México.

    El fútbol y otros deportes, también en duda

    El desarrollo de la Round Robin es una incertidumbre. El propio presidente de la LVBP, Giuseppe Palmisano, fue tajante: “Primero la seguridad de peloteros y fans. Esperamos, pero no hay fecha fija. ¿Nos alcanza el tiempo para acabar”, aseguró Fox Sports.

    El viernes, en los últimos partidos disputados, Cardenales de Lara superó a Caribes de Anzoátegui (6-5) y Águilas del Zulia hizo lo propio con Navegantes del Magallanes (4-3). El otro equipo afectado, también participante de la fase final, es Bravos de Margarita.

    En tanto, la Liga FUTVE de fútbol estaba estipulada para iniciar el 30 de enero, con 14 equipos. Mientras que el básquetbol tiene programado su arranque para el 7 de marzo. Ahora, todo está puesto en duda.

