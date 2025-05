El recado de la rectora de la Universidad de Chile a Azul Azul: “Hay que revisar el convenio”

Siguen los cuestionamientos a Azul Azul, la concesionaria que maneja al club Universidad de Chile. Esta vez fue Rosa Devés Alessandri, la rectora de la casa de estudios, la que declaró que les gustaría tener más injerencia en las decisiones que se toman.

La bioquímica y académica, que está en el cargo desde 2022, cuestionó la figura de Michael Clark, quien es parte de una investigación de la Comisión para el Mercado Financiero: “Por supuesto que es fundamental (transparentar la propiedad). Lo hemos dicho siempre (...) Nos preocupa que Azul Azul proteja los valores de la universidad”, comenzó diciendo en entrevista con CNN Chile.

Además, criticó la presencia de casas de apuestas como auspiciadores del equipo estudiantil: “Claramente no nos parece”.

Foto: Felipe Poga/Universidad de Chile vía Aton Chile FELIPE POGA/UNIVERSIDAD DE CHILE VIA ATON CHILE

Rosa Devés Alessandri destacó que en estos momentos son una minoría en el directorio: “Tenemos un convenio por el uso de los símbolos, cuya condición es el respeto a los valores de la universidad. Pero nuestros directores son dos de 11. Somos una minoría muy clara”.

“Esto no es un tema económico lo que nos preocupa, pero sí hay que revisar el convenio para que la universidad tenga más influencia (...) no hay demasiadas respuestas (desde Azul Azul). Aunque no se conocen en público, es que tampoco se conocen en privado. Queremos avanzar hacia una relación más abierta y, sobre todo, más clara”, cerró la rectora.

Desde Azul Azul, sin embargo, aseguran que la propiedad está transparentada en la memoria 2024 y en la CMF. Además, aclaran que el pago por el uso de la insignia se realizó en el 2008 cuando estaba otra administración y no la que comanda Michael Clark.

Lo que viene dentro de la cancha

En los futbolístico, la U se volverá a enfocar en la Liga de Primera este fin de semana, en donde, por la fecha 11, reciben a Huachipato en el Estadio Nacional.

Los azules esperan obtener un triunfo para acechar a los líderes. Actualmente están séptimos con 16 unidades, a tres de los punteros, que son Audax Italiano, Palestino y Coquimbo Unido.