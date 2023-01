“El recogepelotas se llevó mi raqueta”: el curioso momento que debió enfrentar Rafael Nadal en el Abierto de Australia

Rafael Nadal debió enfrentar este lunes un curioso momento en el Abierto de Australia cuando enfrentaba al británico Jack Draper. En medio de uno de los descansos del primer set, el tenista español perdió una de sus raquetas y la estuvo buscando por algunos momentos.

La respuesta a su inquietud al no encontrarla llegó por parte de uno de los jueces de línea. “Se la ha llevado el recogepelotas”. Tras esto el manacorí se tomó la situación con humor, llegando a bromear con el juez de silla.

Según quedó reflejado en un video que compartió la cuenta oficial de la competencia, Nadal había pedido encordar una raqueta, pero el recogepelotas se había llevado la raqueta equivocada.

Por lo mismo, el español debió reaccionar rápido, y mientras el juez central realizaba algunas gestiones vía telefónica, el hispano se acercó a la red para informarle lo que estaba pasando a su rival. “El recogepelotas se llevó mi raqueta”, se escuchó a través de los micrófonos ambientales de la cancha.

Por suerte para el tenista, esta situación no lo terminó afectando y pudo llevarse el primer parcial por 7-5. Y si bien el británico consiguió generar algo de duda tras llevarse el segundo parcial por 6-2, Nadal sacó a relucir toda su destreza y terminó avanzando de ronda tras cerrar el tercer y cuarto set por 6-4 y 6-1.

De esta forma el manacorí deberá enfrentar en la segunda ronda de la competencia al estadounidense Mackenzie McDonald.

Evaluación positiva

El reencuentro de Nadal con un Grand Slam ha dejado al tenista con sensaciones positivas. Así lo reflejó una vez finalizado el encuentro. “Cuando vienes de períodos largos de lesiones es mucho mejor empezar en torneos más pequeños que te permitan ganar partidos. Desgraciadamente, tras la paternidad, las lesiones y por lo que sea, mi vuelta a la competición ha sido en Masters 1000, pista cubierta, ahora en la United Cup jugando contra dos rivales top… ha sido todo muy difícil”, analizó.

“Creo que el primer set ha sido muy ordenado en todos los sentidos, no he cometido errores no forzados de bulto ni errores tácticos, he hecho lo que tenía que hacer en todo momento. Como primer set del torneo ha sido muy positivo”, continuó.

También sostuvo que pudo mantener la calma en los momentos complicados, en especial en el segundo set. “No me he enfadado en ningún momento, he tolerado los errores. Para mí era algo importante perdonarme las cosas como fueran sucediendo, lo prioritario era ganar el partido y sabiendo que las cosas no iban a ser perfectas tenía que estar con la humildad para aceptar que las cosas iban a ser difíciles”.

En cuanto a su estado físico, el ganador de 22 Grand Slam comentó que “estoy bastante más delgado de lo que lo he estado en los últimos años, he hecho esfuerzos, llevo semanas trabajando fuerte, después tienen que salir los resultados y trabajamos para que salgan. Hoy ha sido un avance para mí y hay que seguir”.

“Era un partido importante, porque al final cuando uno trabaja, quiere resultados. Pero la paciencia es algo que he controlado bien durante mi carrera, con las lesiones, con los momentos que tenía que aceptar las dificultades y físicamente creo que estoy bien, me he encontrado bien de piernas, estoy más o menos rápido o al menos eso parece en los entrenamientos”, complementó.