El retorno de Chupete a Primera tras cinco años: “Estoy muy emocionado por el apoyo”

La atracción principal del partido entre La Serena y O’Higgins, en La Portada, era la aparición de Humberto Suazo. A los 39 años, en la parte final de su carrera deportiva, el popular Chupete volvió a disputar un partido de la Primera División chilena después de casi cinco años. El 18 de octubre de 2015, en el Colo Colo-San Marcos de Arica disputado en el Monumental, fue la última vez que el calvo delantero participó de la máxima categoría nacional. Luego, deambuló en San Antonio Unido y Deportes Santa Cruz.

Suazo jugó los 90 minutos ante los celestes y estuvo cerca de convertir en el primer tiempo, pero su remate salió desviado ante el achique del argentino Batalla. Se mostró activo, aunque aún le falta. Comenzó acompañado por Richard Paredes, y en el segundo lapso lo hizo con David Llanos.

Tiene una gran responsabilidad a cuestas, porque el cuadro papayero necesita goles para sumar puntos y mantener la categoría. Durante todo el campeonato el cuadro de Bozán ha carecido de un artillero. Además, Franco Olego se fue. Solo tienen ocho tantos en nueve partidos.

Tras el partido, Suazo habló con la transmisión oficial. “Quería volver a Primera División para que mi hijo me viera jugar. Estoy muy emocionado por el apoyo”, mencionó el ídolo del Monterrey. “Este partido me sirvió para ir poniéndome mejor. Los goles no se pierden, así que espero que desde el próximo partido empiecen a caer”, añadió.

El próximo jueves, Deportes La Serena visita a Audax Italiano en el Bicentenario de La Florida.