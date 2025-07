El rival más duro de la fase de grupos: la Roja femenina se mide ante Argentina en la Copa América

La Roja femenina tuvo un inmejorable arranque en la Copa América femenina tras golear a Perú. Pamela Cabezas López, Sonya Keefe y Mary Valencia anotaron en un prometedor inicio en el certamen que se disputa en Ecuador. Eso sí, el segundo apronte del equipo dirigido por Luis Mena será de un nivel más elevado. Este viernes, desde las 20 horas de nuestro país, el Equipo de Todos chocará ante Argentina, en un partido crucial.

La Albiceleste, en el papel, es el rival más complejo que tendrá Chile en la fase de grupos, pues marcha en la posición 32° del ranking FIFA femenino. La Roja, en tanto, se ubica en la 39°. La zona también la componen Uruguay (63°) y Ecuador (67°), además del combinado incaico (77°).

Es por ello que el partido será clave. Un resultado positivo abrirá el grupo para la selección chilena y una posible clasificación a la siguiente ronda de la Copa América. En la etapa final, las dos primeras selecciones de cada zona avanzarán a semifinales. Ahí no solo se jugará por la corona sudamericana, sino que las finalistas avanzarán a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028, mientras que también se entregarán otros tres cupos para los Juegos Panamericanos de Lima 2027 (los terceros definirán entre sí el quinto puesto).

Yenny Acuña, Michelle Olivares y Yessenia López en uno de los entrenamientos previos al partido ante Argentina. Foto: Karol Cueva – Comunicaciones FFCh

Un partido crucial

Chile y Argentina disputarán un duelo trascendental para liderar el grupo. “Estuvimos mirando el partido. Estamos tranquilas, esperando que llegue el partido. Va a ser un muy lindo partido, de dos equipos que quieren jugar al fútbol. Siempre por puntos es diferente. Va a ser un rival súper competitivo y nosotras también estamos para eso, para competir”, señaló Karen Araya en la previa al encuentro.

La histórica volante de la Roja entregó detalles de su estreno en el certamen continental. La futbolista, que actualmente se encuentra sin equipo tras finalizar su etapa de tres temporadas en el Madrid CFF, no pudo estar presente en el debut ante Perú. “Nos vemos el viernes. Ahí vamos a estar para enfrentarnos, va a ser un muy lindo desafío. Como decía, es un equipo que quiere jugar al fútbol y esperemos que se dé de esta manera”, indicó.

“Estoy tratando de mantener la calma, lo más posible. Siempre hay un grado de nerviosismo y ansiedad, de querer que llegue pronto el partido y poder debutar”, continuó la mediocampista, que está viviendo su sexta Copa América. “En este momento, la unión del grupo, de cómo está el camarín, es algo súper fuerte. Es algo fundamental que ha ido mejorando. Esa es la mayor virtud y fortaleza del equipo”, siguió.

Por otra parte, el historial favorece al elenco transandino. Ambas selecciones se han enfrentado en seis oportunidades en Copa América. La Albiceleste se ha impuesto tres veces ante dos triunfos nacionales. Solo hay un empate.

En cuanto al resto de los enfrentamientos, la Roja no ha podido imponerse ante la selección argentina en los últimos cuatro partidos (tres derrotas y un empate). Dos de esos partidos fueron justamente este año (0-3 y 0-0). Por otra parte, la última victoria fue en 2022, en un encuentro disputado en Córdoba. Fue un triunfo por la mínima tras un autogol de Agustina Barroso.

Araya, finalmente, también entregó un sentido mensaje tras el fallecimiento de la exseleccionada nacional Catalina Díaz, quien también fuera multicampeona en el fútbol femenino chileno. “Fue una noticia bastante dura, sobre todo para quienes la conocimos y tuvimos el placer de compartir con ella. Siempre voy a recordar que la primera vez que llegué a la selección, la Cata fue la que me dio la mano, me ayudó, me acompañó y me enseñó. En todos los viajes que teníamos, siempre estaba con ella en la habitación. Fue una de las personas que me ayudó a estar acá“, cerró en la previa al encuentro ante Argentina.