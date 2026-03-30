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    El secretario general de la CAF dimite tras la polémica definición de la Copa Africana entre Senegal y Marruecos

    Verón Mosengo-Omba dejó su cargo en el directorio de la Confederación Africana de Fútbol luego de las críticas desatadas por la controversia en el certamen continental.

    Julián ConchaPor 
    Julián Concha
    Véron Mosengo-Omba dimitió como secretario de la CAF.

    Continúa la polémica en la Confederación Africana de Fútbol (CAF). Véron Mosengo-Omba, secretario general de la entidad, dimitió luego de la controversial decisión de entregarle el título de campeón continental a Marruecos, pese a haber perdido la final con Senegal.

    La determinación desató una serie de críticas y cuestionamientos con el organismo, principalmente contra su directorio. Las acusaciones de corrupción fueron la tónica. Por otra parte, los Leones de la Teranga apelaron al TAS tras perder la Copa Africana de Naciones por decreto.

    En ese sentido, la selección senegalesa se rehusó a devolver la copa, las medallas y los premios económicos. Incluso, los jugadores lucieron el trofeo tanto en sus redes sociales como en la previa del amistoso ante Perú, hace unos días. Saltaron a la cancha del Stade de France, donde se realizó el partido, con las condecoraciones.

    En tanto, Mosengo-Omba informó su salida mediante un comunicado: “Tras más de 30 años de una carrera profesional internacional dedicada a promover una forma ideal de fútbol que une a las personas, educa y crea oportunidades de esperanza, he decidido dimitir de mi cargo como Secretario General de la CAF para dedicarme a proyectos más personales”, comienza el escrito.

    Ahora que he podido disipar las sospechas que algunas personas se han esforzado tanto por sembrar sobre mí, puedo retirarme con tranquilidad y sin restricciones, dejando a la CAF más próspera que nunca. Agradezco sinceramente al presidente de la CAF, Dr. Patrice Motsepe, a mis equipos y a todos aquellos que, directa o indirectamente, han hecho posible que la CAF y el fútbol africano organizado logren un progreso real y notable. Esperemos que este progreso perdure y se mantenga”, cerró.

    El plantel de Senegal posó con la copa y las medallas en amistoso ante Perú.

    Un amigo de Infantino

    Mosengo-Omba, de 66 años, es de origen congoleño, pero es ciudadano suizo. Es un exempleado de la FIFA. De hecho, trabajando en el ente rector del fútbol mundial se reencontró con el presidente Gianni Infantino, quien fue su compañero universitario. Ambos mantienen una reconocida relación de amistad.

    Pese a su retiro, según informaron medios internacionales, todo indica que continuará ligado al fútbol: “Se espera que postule para la presidencia de la federación de fútbol de la República Democrática del Congo en las elecciones de los próximos meses”, señaló The Guardian.

    “De ganar, se convertiría en un firme candidato al cargo de presidente de la CAF si Motsepe renunciara para dedicarse a la política en su Sudáfrica natal, donde se le considera un posible sucesor del presidente Cyril Ramaphosa. Sin embargo, Motsepe lo ha negado”, añadió el medio.

    Más sobre:FútbolFútbol InternacionalCAFCopa Africana de NacionesCopa AfricanaSenegalMarruecosSelección de SenegalSelección de MarruecosVíctor Mosengo-Omba

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