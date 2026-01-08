SUSCRÍBETE POR $1100
    El Seven Juvenil Internacional de Rugby se toma Viña del Mar

    Del 9 al 11 de enero, Reñaca volverá a ser sede de la 38° edición del Seven de Viña del Mar, uno de los más prestigiosos de la región con la participación de equipos nacionales y clubes argentinos.

    Por 
    Madelynne Alegría

    La 38.ª edición del Seven Internacional del Rugby de Viña del Mar se celebrará entre el 9 y 11 de enero en las canchas del Colegio Mackay, en Reñaca. Este certamen cuenta con cerca de 320 jugadores menores de 18 años consolidados en 24 equipos entre Chile y Argentina que destacan por su tradición y nivel sudamericano.

    La competencia contempla dos fases: una jornada clasificatoria el viernes 9 de enero, a las 16 horas, en la que 12 equipos lucharán por cuatro cupos para acceder al cuadro principal definitivo del fin de semana, y luego pasar al desarrollo de los partidos principales hasta el domingo 11.

    Los equipos chilenos que tendrán presencia en el terreno de juego

    El cuadro principal ya tiene confirmados a varios de los clubes más destacados del rugby regional. Entre ellos se encuentra Old Mackyans, actual tricampeón del certamen y dueños de casa, que buscan extender su dominio en el torneo. Además, la Asociación de Rugby de Santiago (ARUSA) presenta una amplia representación de clubes como COBS, Old Reds, PWCC y Stade Français.

    Entre ellos, también se encuentran Sporting RC de Valparaíso y Old Johns del Bío Bío; CD Alumni, Seminario, Old Locks, Los Lobos de Puerto Montt, Lagartos RC, Old Anglonians, Curicó RC, Universidad Católica, All Brads y Austral de Valdivia, Mata Aito de Rapa Nui y el equipo invitado Cannon 7s, que abren paso a la expansión del rugby en Chile.

    Participación ampliada

    Con la presencia de equipos transandinos se garantiza el carácter internacional de la competencia. Desde Argentina llegarán Newman, Marista RC, Palermo Bajo y CPBM, que prometen elevar el nivel de la cita, al mantener la histórica rivalidad entre el rugby chileno y albiceleste.

    El torneo considerado uno de los más importantes de Sudamérica, reafirma año tras año la fortaleza y presencia de esta disciplina en el país y consolida a la Ciudad Jardín como un punto de encuentro de alto nivel durante este verano.

