El técnico azul de sus dos primeras derrotas: “Se consiguieron algunas pinceladas de lo que queremos para la U”

No se ganó. O si lo prefiere, Universidad de Chile perdió los dos partidos que disputó en este inédito torneo de verano, Pero ante Boca Juniors, el Romántico Viajero mostró que puede ser un año diferente a los últimos tres, donde peleó el descenso.

Por lo mismo, pese que no cosechó triunfos, en el vestuario de los laicos se respiraba optimismo. “Fueron dos partidos esta noche. Uno, once contra once, en el primer tiempo. Y otro, en el segundo lapso, donde la expulsión desnaturaliza el trámite del juego y más, cuando se viene de la pretemporada donde llevamos pocos entrenamientos. Pero destaco la generosidad del grupo y la disposición que se tuvo”, comenzó diciendo el entrenador laico, Santiago Escobar.

Luego agregó que “se consiguieron algunas pinceladas de lo que queremos para la U y después nos tocó retroceder en el campo de juego y aguantar a Boca”. Sobre lo que viene, Sachi dice que “en la medida que mis jugadores tengan más confianza y no tanto apuro, vamos a encontrar una U que tenga más juego interior, que posea más asociaciones y que no tenga tantas errores por apresuramientos. Pero lo entendemos como algo normal en esta etapa de aprendizaje”.

Escobar también analizó el rendimiento del portero Hernán Galíndez y aseveró que “en términos generales tuvo una buena actuación y el club está haciendo un esfuerzo para que conseguir algunos jugadores que hacen falta, pero las negociaciones no son fáciles”.

Por último, el adiestrador fijó los objetivos que tiene para esta temporada. “Lo mas importante es cimentar buenas bases, construir un equipo, saber dónde vamos y en la medida que establezcamos un modelo de juego que represente el ADN de la U, buscar posicionarnos donde la U se merece estar”, concluyó.