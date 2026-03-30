El “virus FIFA” que golpea al Arsenal y la postura de Thomas Tuchel tras liberar a futbolistas: “Estoy decepcionado”

El “virus FIFA” que golpea al Arsenal y la postura de Thomas Tuchel tras la liberar a los futbolistas: “Estoy decepcionado”. Foto: @england

El Arsenal sufre con el “virus FIFA”. El equipo dirigido por Mikel Arteta lidera la Premier League con nueve puntos de ventaja sobre el Manchester City (70 contra 61), se encuentra en cuartos de final de la FA Cup y disputará la misma instancia en la Champions ante el Sporting de Lisboa. En este contexto, el club proyecta un calendario exigente.

El escenario coincide con una serie de liberaciones anticipadas de futbolistas convocados por sus selecciones. De los 19 jugadores del Arsenal llamados por sus selecciones nacionales, solo nueve permanecieron en sus concentraciones.

El último caso registrado fue el del mediocampista Martín Zubimendi, quien se fue de la selección española tras presentar molestias en la rodilla derecha. El jugador disputó 13 minutos en el encuentro ante Serbia antes de comunicar el dolor al cuerpo médico.

La situación se repitió con varios futbolistas convocados por Inglaterra. Noni Madueke, Declan Rice y Bukayo Saka fueron liberados. Eberechi Eze fue citado, pero no llegó a integrarse debido a una lesión muscular.

La línea defensiva del Arsenal concentra el mayor número de dudas médicas. William Saliba fue retirado de la convocatoria de Francia tras la final de la Copa de la Liga. La Federación confirmó una lesión en el tobillo izquierdo.

El Arsenal buscará quedarse con el título de la Premier League.

Gabriel Magalhães también fue liberado de los compromisos internacionales. El defensor presentó molestias en la rodilla derecha y no participó en los amistosos programados por Brasil. Otro jugador que no sumó minutos fue el neerlandés Jurrien Timber, quien continúa en proceso de recuperación desde el último partido de liga ante el Everton. En paralelo, el ecuatoriano Piero Hincapié sí participó en el encuentro frente a Marruecos, pero fue sustituido en el minuto 72 tras recibir un golpe. Sebastián Beccacece decidió liberarlo posteriormente. Leandro Trossard tampoco disputó los amistosos de Bélgica ante Estados Unidos y México.

A pesar del número de liberaciones anticipadas, varios futbolistas del Arsenal permanecieron con sus selecciones durante la fecha internacional. Entre ellos se encuentran David Raya, Christian Mosquera, Riccardo Calafiori, Ben White, Lewis-Skelly, Christian Norgaard, Gabriel Martinelli, Viktor Gyokeres y Kai Havertz.

La postura de Tuchel

El seleccionador inglés reconoció que el número de liberaciones responde a la carga acumulada por los futbolistas durante la temporada. En su evaluación, el periodo de marzo coincide con el momento de mayor desgaste físico para jugadores que participan en competiciones europeas y torneos domésticos simultáneamente.

“Es decepcionante, pero es la realidad de la temporada. Es la realidad de finales de marzo y de tener jugadores involucrados en partidos europeos y en más de una competición con todas las copas”, afirmó el técnico.

Tuchel indicó que varios futbolistas superaron los 3.500 o 4.000 minutos de juego en el curso actual, lo que obligó a gestionar tiempos de descanso y recuperación.