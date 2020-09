Empieza la fiesta: la segunda mejor liga del mundo y el mejor base chileno

La liga de las estrellas se pone en marcha. No es su torneo de fútbol ni tampoco la NBA, pero el básquetbol en España también puede presumir de una constelación. Este sábado inicia la Liga ACB, el segundo mejor torneo de baloncesto del mundo y que este año tendrá a un chileno jugando en sus canchas. Ignacio Arroyo (20 años) y el Estudiantes de Madrid inician su camino en la temporada 2020-2021.

El base nacional firmó hasta 2023 con el equipo que lo recibió como juvenil en 2017. Jugará su primera temporada ya inmerso oficialmente en el plantel de honor que dirige Javier Zamora, el mismo entrenador que lo tuvo en las series menores del cuadro estudiantil. Arroyo se convirtió en el primer chileno en sumar minutos en la Liga ACB a fines del torneo 2018-2019 y en la interrumpida 2019-2020 siempre entrenó con el primer equipo.

Esta vez, con contrato incluido, Arroyo Varela forma parte de una nómina de 13 jugadores y deberá pelear el puesto con el estadounidense John Robertson y el serbio Aleksandar Cvetkovic, quien no ocupa plaza extranjera por ser comunitario, un trámite que el chileno debería finalizar a principios de 2021. De cara a la temporada que empieza, el nacional tuvo minutos en casi todos los partidos de los estudiantiles.

Aunque nunca ha sido campeón de la primera división de España, Estudiantes vivió su mejor época a partir de los años 90 y consiguiendo el vicecampeonato en la temporada 2003-2004, cuando ya se llamaba Liga ACB, pero fue la cuarta vez en su historia. Tres veces campeón de Copa, semifinalista de la Euroliga, subcampeón de la Copa Korac y dueño una de las canteras más prolíficas del baloncesto español. Un clásico. Ahora no vive su mejor década, con dos descensos que finalmente no sucedieron por dificultades en los clubes que ascendían. El domingo 20 de septiembre a las 7.30 horas ante Manresa inicia su nuevo camino.

Pero la Liga no solo concentra la atención por haber un chileno entre sus filas. Considerada la segunda mejor competencia cestera del planeta, son varios los jugadores que han dado el salto a la NBA desde el certamen español. Luka Doncic es el ejemplo más cercano. Y el argentino Facundo Campazzo como el más próximo en cambiar el Real Madrid por Estados Unidos.

El campeón vigente es Baskonia, quienes ganaron el torneo final luego de la pausa por la pandemia. Dirigidos por el montenegrino Dusko Ivanovic, el equipo con sede en Vitoria ganó su cuarta liga. Para la temporada 2020-2021 cambiaron piezas de su plantel, destacando el arribo del lituano Rokas Giedraitis, desde el campeón alemán Alba Berlín, pero manteniendo como pilar al esloveno Zoran Dragic, de breve participación en Miami y Phoenix hace unos años.

Real Madrid y Barcelona son las principales amenazas para destronar a Baskonia. Los merengues, de inigualables 35 títulos ligueros, se acaban de consagrar en la Supercopa tras derrotar a los catalanes. Su principal temor es perder a Campazzo, cuya partida a la NBA es prácticamente un hecho. Sin embargo, mantienen una base sólida desde su entrenador, Pablo Laso, quien iniciará su décima temporada al mando del club, acompañado de los campeones del mundo Sergio Llull, Felipe Reyes y Rudy Fernández, todos con más de 14 años de blanco, más los argentinos Nicolás Laprovittola y Gabriel Deck, vicecampeones de China 2019.

En el caso de los azulgrana, van por un título que no se les da desde 2013-2014. Son el segundo más ganador, con 18 coronas. El coach lituano Sarunas Jasikevicius, quien como jugador es el más triunfador de Euroligas con cuatro torneos, reemplazó al destituido Svetislav Pešić. El único refuerzo fue el griego Nick Calathes, quien llega para acompañar a jugadores como Thomas Heurtel, el argentino Leandro Bolmaro y el ex NBA, Nikola Mirotic. Eso sí, según informan desde España y Estados Unidos, no se descarta que pueda llegar Marc Gasol, quien a sus 35 años se plantea volver a su país. El pívot de Toronto, quien junto a Lamar Odom son los únicos basquetbolistas en ganar el anillo y el Mundial el mismo año, ya fue campeón de ACB junto al Barça en 2004.

Ignacio Arroyo tira ante la marca de Facundo Campazzo en un amistoso de pretemporada entre Estudiantes y Real Madrid.

El Unicaja de Málaga y el Valencia siguen en el orden de candidatos para una liga de 19 equipos, que no tuvo descenso en la temporada pasada y que empezará sin público en las tribunas por medidas de seguridad. En las bancas destaca el argentino Marcelo Nicola en San Sebastián, quien junto a Ivanovic y Jasikevicius son los únicos entrenadores extranjeros.

La Liga ACB, la segunda mejor competencia de básquetbol del mundo, la que tendrá al chileno Ignacio Arroyo en el Estudiantes de Madrid, da inicio a sus juegos. El balón está en el aire.

Fecha 1

Sábado 19/9

13.00 hrs Obradoiro - Fuenlabrada

13.00 hrs Joventut - Unicaja

15.45 hrs San Sebastián - Real Madrid

19.00 hrs Gran Canaria - Bilbao

Domingo 20/9

7.30 hrs Estudiantes - Manresa

7.45 hrs Canarias - Zaragoza

12.00 hrs Andorra - Murcia

13.30 hrs Baskonia - Valencia

15.00 hrs Barcelona - San Pablo Burgos