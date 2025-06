En el segundo partido de Ancelotti: Brasil doblega al combativo Paraguay de Alfaro y clasifica al Mundial

Brasil estará en el Mundial. Es una afirmación un tanto obvia, pero es evidente que en estas Eliminatorias le costó más que en otras. La escuadra verdeamarela superó por la cuenta mínima a Paraguay y llegó a 25 puntos, siete más que Venezuela, que actualmente ocupa la séptima plaza, esa que da lugar al repechaje. Con esto dejan atrás los días más grises y se prepararán para el desafío mayor. Ese por el que llegó Carlo Ancelotti: buscar la sexta corona planetaria.

Esta jornada no fue sencilla para los locales. El combativo elenco albirrojo de Gustavo Alfaro se paró bien en Sao Paulo. Defendió cerca de su área y ganó casi todo por arriba. Fue un partido de pocos remates al arco (tres contra uno) y mucha disputa en la mitad. Casi siempre con ventaja numérica de los guaranís, que presionaban en bloque.

En la previa al juego entre Brasil y Paraguay, el presidente de la APF, Robert Harrison (@RHarrisonP), junto al entrenador Gustavo Alfaro y el Director Deportivo Justo Villar, participaron de un intercambio de presentes con el DT de @CBF_Futebol, Carlo Ancelotti.#VamosParaguay… pic.twitter.com/GQWeh0BDWv — Selección Paraguaya (@Albirroja) June 10, 2025

El Scratch tuvo mucho más la pelota (72% contra 28%), pero no lució. Paraguay, con la velocidad de Enciso y Almirón, tuvo acercamientos al área defendida por Alisson Becker, pero nunca hicieron pasar zozobras al portero.

La única anotación de la tarde en el Arena Corinthians (hoy Neo Química Arena, por razones de patrocinio) corrió por cuenta del pie derecho de Vinícius Junior, que anotó a los 44 del primer tiempo, cuando parecía que los visitantes salían con vida de la fracción inicial.

En ese momento desbordó Raphinha, tuvo que retroceder ante la marca y un rebote le quedó a Matheus Cunha, quien llegó a línea de fondo, centró y encontró al pie del ariete del Real Madrid, que batió a Roberto Fernández.

En el complemento, Brasil se mantuvo adelante y cerca del área rival. Pero se conformó con el 1-0 y sus ataques no fueron punzantes. Prefirieron mantener el balón en sus pies y no arriesgar a una pérdida que los deje mal parados. No estaban para seguir sufriendo en estas Eliminatorias.

Con la canarinha y Argentina en el Mundial, a Paraguay le falta solo un punto para asegurar su presencia en el certamen planetario, que en la próxima fecha FIFA ya tomara forma definitiva en lo a que los representantes sudamericanos respecta.