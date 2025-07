En la U abordan la crisis que sacude a Colo Colo a días del Superclásico

Será el primer Superclásico de Javier Altamirano. Y el nacido en Talcahuano quiere disfrutarlo de principio a fin. Por lo mismo, se mostró muy feliz en la rueda de prensa previa al duelo más importante del fútbol chileno y reveló como viven estos días en el Centro Deportivo Azul.

“Como grupo tenemos muchas ganas de enfrentar a Colo Colo. Estamos muy motivados y yo estoy muy contento porque es primera vez que juego este partido”, aseguró. Luego agregó que el grupo está preparado para lo que sucederá este sábado, desde las tres de la tarde, y lanzó la consigna que se repiten a diario: “Los clásicos son para ganarlos”.

Consultado sobre el ajustado calendario que enfrentarán durante el mes de julio, donde no sólo se medirán con los albos, sino también deberán disputar el repechaje de la Copa Sudamericana con Guaraní de Paraguay, Altamirano le restó drama al asunto.

“A mí, en lo personal, me gusta jugar cada 3 ó 4 días, porque eso nos da el ritmo. Que bueno que nos haya tocado con Colo Colo y luego con Guaraní, porque tenemos un grupo para competir y confiamos en el cuerpo médico y en el cuerpo técnico”, aseveró el futbolista.

Sobre lo mismo y ante la ausencia obligada de Lucas Di Yorio (por tarjeta roja) y la posible baja de Leandro Fernández, el mediocampista detalló que “no sé si llamarlo mala suerte o condicionante, pero siempre tenemos uno menos por lesión o tarjetas. Pero estamos todos juntos, remamos para el mismo lado y quien tiene la oportunidad, la aprovecha”.

Eso sí, el sureño no se confía del mal momento por el que atraviesa Colo Colo, pues “si bien ellos tienen -no sé si llamarlos- problemas o que no le salieron los resultados, pero el partido anterior era atípico por el tema del mal estado de la cancha. Lo que sí debemos hacer es enfocarnos en nosotros y tomarnos este partido como un encuentro muy importante”.

Acto seguido, Javier Altamirano señaló que “la U siempre debe estar arriba y si se dan los tres puntos ante Colo Colo, quedamos segundos o terceros y vamos a estar arriba, que es lo que nosotros queremos para poder pelear el título”. Finalmente, tal como lo han hecho otros compañeros, dejó la puerta abierta para la eventual llegada de Eduardo Vargas. “Nos pone feliz que suene, pero eso lo ve la gerencia deportiva y si llega, lo recibiremos felices”, concluyó.