¿En qué lugar del ranking ATP quedaron? Tabilo, Garin y Barrios ceden posiciones en la previa del Masters 1000 de Miami

Alejandro Tabilo se mantiene como el mejor chileno en el ranking ATP. Foto: Photosport.

La semana comienza con novedades en el ranking ATP para los tenistas chilenos. Las principales figuras del tenis nacional sufrieron la baja de posiciones en el escalafón, tal como fue oficializado este lunes.

Alejandro Tabilo se mantiene como la primera raqueta nacional, pero lo hace cediendo una ubicación en el escalafón para quedar en el 41° puesto.

Le sigue Christian Garin, en la 95° ubicación, tras caer cinco escalones que lo dejan al borde de salir del Top 100.

En el caso de Tomás Barrios, ahora pasó a ocupar la 119° ubicación. Matías Soto, por su parte, perdió dos unidades que le significaron pasar a ocupar la 323° posición.

El único quiebre de la tendencia lo ofrece Nicolás Jarry que, pese a no poder obtener victorias en el último tiempo, se vio beneficiado por la pérdida de unidades de otros tenistas para subir dos ubicaciones y pasar a ser el 152° del mundo.

Buscando puntos en el Masters de Miami

Esta semana estará marcada por el inicio del proceso clasificatorio para el Masters 1000 de Miami.

Garin, quien viene de quedar eliminado de la primera ronda del Challenger de Cap Cana, entró en calidad de Wild Card gracias a una invitación de la organización estadounidense. Para el debut, fue emparejado contra el canadiense Liam Draxl.

En caso de avanzar, choca con el vencedor del cruce entre el inglés Jay Clarke y el japonés Shintaro Mochizuki.

También estará buscando un cupo Tomás Barrios. El chillanejo, que también sufrió el mismo destino en su estreno en República Dominicana, quiere superar su cometido en Indian Wells, donde quedó a las puertas de ingresar al cuadro principal. Para ello, deberá medirse con el local Nishesh Basavareddy y, en caso de salir triunfador, se verá las caras con el australiano Aleksandar Vukic o el británico Billy Harris.

Jarry, en tanto, tendrá la dura tarea de revertir su complejo presente deportivo. El Príncipe no ha podido levantar cabeza en 2026 y ya acumula 12 partidos consecutivos sin ganar. Su magra actuación en Punta Cana fue el último registro negativo en su historial. Ahora, en el papel, tendrá el oponente más difícil para batir: juega contra el italiano Mattia Bellucci. Si accede a la siguiente ronda, puede cruzarse con el nipón Yosuke Watanuki o Francesco Maestrelli.

Cabe señalar que Alejandro Tabilo, gracias a su ranking, consiguió meterse de forma directa en el cuadro principal y está a la espera de conocer a su adversario.

Sinner, a la caza de Alcaraz

En la parte alta de la clasificación, se enciende la lucha por tomar el liderato del ranking. El triunfo de Jannik Sinner en Indian Wells le significó al italiano reducir la distancia que tiene con Carlos Alcaraz, quien se mantiene una semana más en el tope de la tabla.

Donde sí hubo movimiento es el la última parte del top 10. El canadiense Felix Auger-Aliassime quedó ubicado en el octavo lugar desplazando al estadounidense Ben Shelton.

Por su parte, Daniil Medvedev recuperó el décimo lugar a costra del kazajo Alexander Bublik.

El Top 5 de Chile

41° Alejandro Tabilo (-1)

95° Christian Garin (-5)

119° Tomás Barrios (-4)

152° Nicolás Jarry (+2)

323° Matías Soto (-5)

El Top 10 mundial