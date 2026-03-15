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    “Nunca lo había visto jugar así”: Medvedev corta la racha de Alcaraz y enfrentará a Sinner en la final de Indian Wells

    El ruso superó al número uno del mundo en dos sets por 6-3 y 7-6 (7-3), dando la sorpresa en Estados Unidos. La definición del título es este domingo a las 18 horas ante el italiano.

    Por 
    Diego Donoso
    “Nunca lo había visto jugar así”: Medvedev corta la racha de Alcaraz y enfrentará a Sinner en la final de Indian Wells. Foto: bnpparibasopen

    Daniil Medvedev (11°) chocó con Carlos Alcaraz (1°) en las semifinales de Indian Wells. El español era el favorito para quedarse con el duelo, ya que se mantenía invicto en los 16 partidos disputados en el 2026 y obtuvo los títulos en el Abierto de Australia y el de Qatar.

    Sin embargo, el ruso salió inspirado al court central y dio la sorpresa. El Oso, como es apodado, batió en dos sets al mejor del mundo por parciales de 6-3 y 7-6 (7-3) para conseguir el paso a la final.

    Medvedev no ocultó su felicidad tras vencer al oriundo de El Palmar. “Estoy muy contento de ganar a alguien tan fuerte como él, es una gran sensación“, declaró tras finalizado el encuentro.

    Alcaraz también se mostró sorprendido por el desempeño de su contrincante. "Nunca lo había visto jugar así. Sabía desde el principio que iba a jugar de forma agresiva, pero la manera en que lo hizo me sorprendió muchísimo. Ni siquiera falló. Me di cuenta de que tenía que hacer algo diferente y él encontraba la solución a cada uno de mis golpes", comentó el ganador del Australian Open.

    La batalla por el título: Sinner contra Medvedev

    En la otra semifinal, Jannik Sinner (2°) se impuso sin mayores problemas ante Alexander Zverev (4°). El italiano ganó por 6-2 y 6-4 en una hora y 24 minutos de partido. Será la primera vez que disputa la final del torneo, luego de caer en semifinales en 2023 y 2024.

    Sinner es el segundo finalista en Estados Unidos.

    Alcanzar la definición del campeonato en Estados Unidos le significa a Sinner retomar su nivel, después de tener un insatisfactorio inicio de año al quedar eliminado en Melbourne y el ATP 500 de Doha.

    Es muy importante para mí disputar la final por primera vez. Es la tercera vez que llego a las semifinales en este torneo, así que estoy muy contento por ello. Además, el año pasado me lo perdí, así que la satisfacción es todavía mayor. Ahora veremos qué viene”, reflexionó el finalista luego de vencer al alemán.

    El choque para quedarse con el Masters 1000 de Indian Wells será a las 18:00 horas nacionales este domingo. Medvedev y Sinner lucharán por levantar el trofeo en Estados Unidos.

    Lee también:

    Más sobre:TenisPolideportivoIndian WellsDaniil MedvedevCarlos AlcarazJannik SinnerAlexander Zverev

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