¿En qué lugar quedó Messi tras su golazo en el Inter Miami? ¿Quién lidera?: el ranking histórico de los máximos anotadores de tiros libres

Lionel Messi ha tenido un inicio de ensueño con el Inter Miami. El astro argentino está dejando su huella. Este domingo, en el duelo contra Dallas, pues fue el responsable de la remontada da su equipo, con un increíble gol de tiro libre. El zurdo se adueñó del balón y envió el balón al ángulo, desatando la fiesta en el DRV PNK Stadium.

La anotación, marcada casi en el finakl del cotejo selló la igualdad 4-4 frente Dallas, en un duelo válido por los octavos de final de la Leagues Cup, torneo que reúne a los equipos de la Liga MX y la MLS. En la definición a penales, el equipo de la Pulga se impuso por 5-3.

El transandino ingresó en el complemento y, gracias a una de las materias que más maneja, marcó un tanto de gran factura. Desató la algarabía en los miles de fanáticos que llegaron a verlo, pese a que su elenco era visitante. Y, de paso, siguió acrecentando su leyenda como lanzador de tiros libres, pues llegó a los 64 en su carrera y está a la caza del récord.

Sus maestros

Desde su irrupción, Messi ha sido capaz de pulverizar múltiples récords. En ese sentido, su anotación le entrega la posibilidad de batir una nueva marca en la que es un especialista: la cantidad de goles anotados de tiro libre.

El astro argentino maneja la faceta como uno de los mejores. Sin embargo, no es un ítem en el que siempre destacó. De hecho, en sus inicios era algo que más bien le costaba. Gracias al entrenamiento, trabajo y el consejo tanto de compañeros como entrenadores, se convirtió en uno de los más ilustres en la materia.

“Me acuerdo de que el primero que me empezó a hablar fue el Coco Basile. Me decía ‘soltá el pie, mirá como hace Román (Riquelme)’”, señaló Messi en su momento, en diálogo con TyC Sports. “Yo antes pateaba despacito. ‘Es un centrito’, me decía el Coco”, recordó sobre el extécnico de la selección argentina entre 2006 y 2008.

Otro que lo aconsejó fue Maradona, con quien siempre ha sido tan comparado. Según relató el preparador físico Fernando Signorini en su libro, “Fútbol llamado a la rebelión, la deshumanización del deporte”, el otrora técnico de la Albiceleste lo ayudó. En una concentración, poco después de que asumiera el mando del combinado, observó fallar a Messi en reiteradas ocasiones. “Leíto, Leíto, vení, papá. Vamos a hacerlo de vuelta”, le indicó. “Poné la pelota acá y escúchame bien: no le saques tan rápido el pie a la pelota, porque si no ella no sabe lo vos querés”.

Diego Maradona y Lionel Messi durante el Mundial de Sudáfrica. Foto. AP Photo/Matt Dunham, File)

Va por el récord

En Norteamérica, el rosarino marcó su gol número 64 de tiro libre y escaló en la lista de los futbolistas con más tantos mediante pelotas paradas, superando a Diego Maradona y Zico, quienes suman 62.

De hecho, está a un paso de adentrarse dentro de los cinco con más dianas. El próximo futbolista que lo supera es David Beckham, uno de los copropietarios del Inter Miami, el presidente de Operaciones de Fútbol del club y su imagen más representativa. El británico fue uno de los mayores responsables de que el zurdo recalara en el conjunto de Florida. En esa línea, el exmediocampista, que se caracterizó durante su carrera por su técnica y pegada precisa, ostenta 65 anotaciones de tiro libre.

¿Pero quiénes son los que lideran el listado? El ranking es encabezado por Juninho Pernambucano, quien alcanzó un total de 77 goles a lo largo de su carrera en clubes como Vasco de Gama y Olympique de Lyon, entre otros. Actualmente es el director deportivo del cuadro francés, donde es considerado como uno de los máximos ídolos de la institución. En segunda ubicación se encuentra Pelé. El tres veces campeón del mundo anotó 70 dianas. Después los siguen Ronaldinho y Víctor Legrotaglie, ambos igualados con 66.

La distancia aún es amplia, sobre todo con el oriundo de Pernambuco. No obstante, siempre está la posibilidad de que Messi, tal como ha acostumbrado en su laureada trayectoria en el fútbol, rompa un nuevo récord.

Juninho es el máximo anotador de tiro libres de la historia, con 77 goles.

Lista de goleadores de tiro libre