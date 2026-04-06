SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    El Deportivo

    ¿En qué posición quedó? La dura caída de Christian Garin en el ranking ATP que lo saca del Top 100

    El chileno, que este lunes debuta en el cuadro principal del Masters 1000 de Montecarlo, necesita recuperar puntos para volver a instalarse dentro de los mejores cien del planeta.

    Pablo Retamal V.Por 
    Pablo Retamal V.
    Christian Garin salió del Top 100 antes de competir en Montecarlo. PEPE ALVUJAR/PHOTOSPORT

    Este lunes la ATP dio a conocer una nueva actualización del ranking de tenistas que trajo importantes cambios, la mayoría a la baja, para los tenistas chilenos.

    En el tope de la lista se encuentra Alejandro Tabilo quien se mantiene en el puesto 39° del escalafón. Cabe señalar que Jano consiguió avanzar a la segunda ronda del Masters 1000 de Montecarlo este domingo tras imponerse por parciales de 6-4 y 6-3 al húngaro Marton Fucsovic tras una hora y 22 minutos de juego.

    Un triunfo que puso la igualdad en el historial, pues en el único duelo que registraban, el europeo salió victorioso. Aquello sucedió en las semifinales de Bucarest 2024, donde terminaría siendo campeón.

    Más abajo en la lista del ranking aparece Christian Garin. El chileno que debuta este lunes en Montecarlo perdió 25 puntos, situación que provocó que cediera nueve lugares en el escalafón, saliendo así del grupo de los cien mejores del planeta, quedando ubicado en el 109° puesto.

    En el caso de Tomás Barrios, este vio desaparecer 63 puntos, pasando a ocupar el lugar 123° del listado. Nicolás Jarry, por su lado, ahora marcha en el puesto 156° y Matías Soto cayó diez ubicaciones para ahora estar 304°.

    En contraste, Benjamín Torrealba obtuvo dos puntos que le permitieron subir 27 ubicaciones y transformarse en el 724° del planeta. Por su lado, Bastián Malla tuvo un ascenso de 175 lugares para llegar al puesto 981°.

    Un cambio en el Top 10

    En la zona alta de la clasificación, no hubo mayores novedades. El español Carlos Alcaraz sigue dominando el escalafón, continuando una semana más siendo el número 1 del planeta.

    Más abajo le sigue de muy cerca el italiano Jannik Sinner y el alemán Alexander Zverev cierra el podio de los tres mejores.

    El único cambio que se produjo en relación a la semana anterior fue por ser la primera raqueta de Estados Unidos.

    Ben Shelton pasó a ocupar el lugar número 8 del ranking en desmedro de su compatriota Taylor Fritz por una diferencia de solo 30 puntos oficiales.

    Otros movimientos destacados en la clasificación ATP son, por ejemplo, la del español Rafael Jódar quien avanzó 32 ubicaciones para colocarse en el puesto 57°, logrando así su mejor marca personal.

    Aquello lo consiguió tras quedarse con el Grand Prix Hassan II de Marrakech. De esta forma, se transformó en el segundo jugador nacido en 2006 o años posteriores en levantar una corona del ATP Tour tras Joao Fonseca.

    Tommy Paul, a su vez, logró regresar al Top 20 después de dos meses tras conquistar el Fayez Sarofim & Co. U.S. Mens’s Clay Court Championship de Houston, salvando tres puntos de campeonato antes de superar a Román Andrés Burruchaga llegando al lugar 18°.

    A su vez, entre quienes alcanzaron la mejor ubicación en la carrera se encuentran los argentinos Román Andrés Burruchaga (62°), Marco Trungelliti (76°), Thiago Tirante (72°) y el paraguayo Daniel Vallejo (96°).

    Lee también:

    Más sobre:TenisRanking ATPChristian GarinAlejandro TabiloNicolás JarryTomás BarriosMatías SotoATP

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Fiscal Valencia sostiene que solicitud para interrogar a Maduro ya fue cursada: “Yo creo que esa diligencia se va a realizar”

    ¿Cuándo termina la era Brat? The Moment y la sátira de Charli XCX

    Cómo EEUU rescató al piloto de su Fuerza Aérea tras el derribo de uno de sus aviones en Irán

    “Irán viviría en el infierno”: Amenaza de Trump hace caer al petróleo tras haber llegado hasta los US$ 114 por barril

    Kast inicia su gira en Argentina: sostendrá reunión con Javier Milei

    Cómo China puede resultar victoriosa frente a Estados Unidos tras la guerra en Medio Oriente

    Lo más leído

    1.
    “Nos tiene que responder la FIFA”: Beccacece reconoce gestiones para sumar a Omar Carabalí a la selección de Ecuador

    “Nos tiene que responder la FIFA”: Beccacece reconoce gestiones para sumar a Omar Carabalí a la selección de Ecuador

    2.
    Todos contra Brasil: la Copa Libertadores sube el telón con nuevos criterios de definición

    Todos contra Brasil: la Copa Libertadores sube el telón con nuevos criterios de definición

    3.
    Los chilenos pasan a segundo plano con el nuevo DT: Sevilla cae ante el colista Oviedo y queda a dos puntos del descenso

    Los chilenos pasan a segundo plano con el nuevo DT: Sevilla cae ante el colista Oviedo y queda a dos puntos del descenso

    4.
    Un campeón del mundo en el Claro Arena: la formación que alista Boca Juniors para visitar a la UC por la Libertadores

    Un campeón del mundo en el Claro Arena: la formación que alista Boca Juniors para visitar a la UC por la Libertadores

    5.
    Eduardo Vargas y la nueva cara de la U con Fernando Gago: “Cambiamos de chip, lo que pasó con el DT anterior quedó atrás”

    Eduardo Vargas y la nueva cara de la U con Fernando Gago: “Cambiamos de chip, lo que pasó con el DT anterior quedó atrás”

    Portada del dia

    Casi nadie tiene claro qué es un modelo generativo. El resto lo leyó en La Tercera

    Plan Digital + LT Beneficios$6.990 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    El inesperado efecto del café en la memoria que descubrió un reciente estudio

    El inesperado efecto del café en la memoria que descubrió un reciente estudio

    7 hábitos de la Generación Z que los mayores no logran entender

    7 hábitos de la Generación Z que los mayores no logran entender

    Cómo EEUU rescató al piloto de su Fuerza Aérea tras el derribo de uno de sus aviones en Irán

    Cómo EEUU rescató al piloto de su Fuerza Aérea tras el derribo de uno de sus aviones en Irán

    El ejercicio que mejora más la calidad del sueño, según un reciente estudio

    El ejercicio que mejora más la calidad del sueño, según un reciente estudio

    Servicios

    Temblor hoy, lunes 6 de abril en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, lunes 6 de abril en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Histórico sobrevuelo lunar de Artemis II: revisa dónde y a qué hora se podrá ver la transmisión este lunes

    Histórico sobrevuelo lunar de Artemis II: revisa dónde y a qué hora se podrá ver la transmisión este lunes

    A qué hora y dónde ver a Universidad de Chile vs. Deportes La Serena en TV y streaming

    A qué hora y dónde ver a Universidad de Chile vs. Deportes La Serena en TV y streaming

    Fiscal Valencia sostiene que solicitud para interrogar a Maduro ya fue cursada: “Yo creo que esa diligencia se va a realizar”
    Chile

    Fiscal Valencia sostiene que solicitud para interrogar a Maduro ya fue cursada: “Yo creo que esa diligencia se va a realizar”

    Kast inicia su gira en Argentina: sostendrá reunión con Javier Milei

    Persona muere tras ser atropellada por desconocidos en Quinta Normal: víctima fue seguida por el vehículo

    “Irán viviría en el infierno”: Amenaza de Trump hace caer al petróleo tras haber llegado hasta los US$ 114 por barril
    Negocios

    “Irán viviría en el infierno”: Amenaza de Trump hace caer al petróleo tras haber llegado hasta los US$ 114 por barril

    “Hard discount”: Sondeo muestra que 26% de los hogares cambiaría su local habitual por tiendas de descuento

    Crecer fortaleciendo nuestra base productiva

    Cómo EEUU rescató al piloto de su Fuerza Aérea tras el derribo de uno de sus aviones en Irán
    Tendencias

    Cómo EEUU rescató al piloto de su Fuerza Aérea tras el derribo de uno de sus aviones en Irán

    El ejercicio que mejora más la calidad del sueño, según un reciente estudio

    La contaminación puede provocar ansiedad y depresión, advierte la Agencia Europea de Medio Ambiente

    ¿En qué posición quedó? La dura caída de Christian Garin en el ranking ATP que lo saca del Top 100
    El Deportivo

    ¿En qué posición quedó? La dura caída de Christian Garin en el ranking ATP que lo saca del Top 100

    Regresa a los banquillos tras cuatro años: Zinedine Zidane será el técnico de Francia tras el Mundial

    Un campeón del mundo en el Claro Arena: la formación que alista Boca Juniors para visitar a la UC por la Libertadores

    El medio siglo de Apple
    Tecnología

    El medio siglo de Apple

    Review de la Canon EOS R6 Mark III: ¿vale la pena dar el salto?

    Por qué mi televisor podría fallar brevemente durante estos días

    ¿Cuándo termina la era Brat? The Moment y la sátira de Charli XCX
    Cultura y entretención

    ¿Cuándo termina la era Brat? The Moment y la sátira de Charli XCX

    “Obra maestra”, “nunca había ido tan al límite”: Pedro Almodóvar conquista con Amarga Navidad

    Río Grande, Puerto Rico: un relato de Jaime Bayly

    Cómo China puede resultar victoriosa frente a Estados Unidos tras la guerra en Medio Oriente
    Mundo

    Cómo China puede resultar victoriosa frente a Estados Unidos tras la guerra en Medio Oriente

    Elecciones en Hungría: Viktor Orbán frente a la posibilidad de perder el poder por primera vez en 16 años

    Zelenski pide más ayuda antiaérea tras los últimos ataques en Odesa: “Rusia no tiene intención de parar”

    Mi mascota y yo: un pequeño gran vínculo
    Paula

    Mi mascota y yo: un pequeño gran vínculo

    Elisa Alcaíno, presidenta de Red de Acción Carcelaria: “A nadie le importa la realidad de las mujeres presas”

    Los otros huevitos de Pascua