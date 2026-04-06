¿En qué posición quedó? La dura caída de Christian Garin en el ranking ATP que lo saca del Top 100

Este lunes la ATP dio a conocer una nueva actualización del ranking de tenistas que trajo importantes cambios, la mayoría a la baja, para los tenistas chilenos.

En el tope de la lista se encuentra Alejandro Tabilo quien se mantiene en el puesto 39° del escalafón. Cabe señalar que Jano consiguió avanzar a la segunda ronda del Masters 1000 de Montecarlo este domingo tras imponerse por parciales de 6-4 y 6-3 al húngaro Marton Fucsovic tras una hora y 22 minutos de juego.

Un triunfo que puso la igualdad en el historial, pues en el único duelo que registraban, el europeo salió victorioso. Aquello sucedió en las semifinales de Bucarest 2024, donde terminaría siendo campeón.

Más abajo en la lista del ranking aparece Christian Garin. El chileno que debuta este lunes en Montecarlo perdió 25 puntos, situación que provocó que cediera nueve lugares en el escalafón, saliendo así del grupo de los cien mejores del planeta, quedando ubicado en el 109° puesto.

En el caso de Tomás Barrios, este vio desaparecer 63 puntos, pasando a ocupar el lugar 123° del listado. Nicolás Jarry, por su lado, ahora marcha en el puesto 156° y Matías Soto cayó diez ubicaciones para ahora estar 304°.

En contraste, Benjamín Torrealba obtuvo dos puntos que le permitieron subir 27 ubicaciones y transformarse en el 724° del planeta. Por su lado, Bastián Malla tuvo un ascenso de 175 lugares para llegar al puesto 981°.

Un cambio en el Top 10

En la zona alta de la clasificación, no hubo mayores novedades. El español Carlos Alcaraz sigue dominando el escalafón, continuando una semana más siendo el número 1 del planeta.

Más abajo le sigue de muy cerca el italiano Jannik Sinner y el alemán Alexander Zverev cierra el podio de los tres mejores.

El único cambio que se produjo en relación a la semana anterior fue por ser la primera raqueta de Estados Unidos.

Ben Shelton pasó a ocupar el lugar número 8 del ranking en desmedro de su compatriota Taylor Fritz por una diferencia de solo 30 puntos oficiales.

Otros movimientos destacados en la clasificación ATP son, por ejemplo, la del español Rafael Jódar quien avanzó 32 ubicaciones para colocarse en el puesto 57°, logrando así su mejor marca personal.

Aquello lo consiguió tras quedarse con el Grand Prix Hassan II de Marrakech. De esta forma, se transformó en el segundo jugador nacido en 2006 o años posteriores en levantar una corona del ATP Tour tras Joao Fonseca.

Tommy Paul, a su vez, logró regresar al Top 20 después de dos meses tras conquistar el Fayez Sarofim & Co. U.S. Mens’s Clay Court Championship de Houston, salvando tres puntos de campeonato antes de superar a Román Andrés Burruchaga llegando al lugar 18°.

A su vez, entre quienes alcanzaron la mejor ubicación en la carrera se encuentran los argentinos Román Andrés Burruchaga (62°), Marco Trungelliti (76°), Thiago Tirante (72°) y el paraguayo Daniel Vallejo (96°).