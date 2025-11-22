BLACK SALE $990
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    El Deportivo

    En Unión Española se aferran al milagro de la permanencia: “Mientras haya opciones, vamos a luchar”

    Los hispanos quedaron muy complicados, luego de la derrota ante Limache. "Es nuestra obligación salir a ganar el próximo partido", afirmó el entrenador interino Gonzalo Villagra.

    Carlos TapiaPor 
    Carlos Tapia
    Unión Española se aferra al milagro de la permanencia. Foto: Photosport.

    La derrota con Deportes Limache, en Quillota, dejó muy complicada a Unión Española en su afán de mantener la categoría. El duelo ante los tomateros era una verdadera final por la permanencia y los hispanos tropezaron. El equipo de colonia, incluso, puede sellar el descenso en la siguiente jornada, si se dan resultados.

    Gonzalo Villagra, quien asumió de manera interina el puesto de entrenador tras la salida de Miguel Ramírez, intentó mirar el vaso medio lleno, independiente al mal momento. “Hicimos un muy buen primer tiempo, nos generamos ocasiones de gol. Hubo situaciones donde pudimos tener mayor profundidad, pero nos costó”, dijo en la conferencia de prensa posterior.

    “Controlamos el juego, fuimos valientes y atrevidos en tener el balón, no rifarlo. Generamos buenas ocasiones que no concretamos y el partido cambia tras la expulsión”, agregó el exfutbolista, quien evitó dar por descendido a su elenco. “No está definido y vamos a luchar hasta el final, eso ténganlo por seguro y ese va a ser el mensaje. Mientras haya opciones, vamos a luchar”, añadió.

    “Es nuestra obligación salir a ganar el próximo partido. Sabemos la difícil situación en que estamos, no dependemos de nosotros, pero no podemos bajar los brazos. Hay que apoyarse en el compañero y hay que entrar a ganar, dejando todo por el todo. Tendremos que esperar el próximo partido, pero hay que buscar el triunfo”, cerró.

    La alegría de Limache

    En la vereda contraria, la alegría era evidente. Facundo Pons, el autor del gol, afirmó: “Muy feliz por el grupo, por el club, por todas las personas que están en el día a día con nosotros. Veníamos de dos partidos que se nos escapó el resultado, con grandes rivales. Habíamos trabajado para hoy y por suerte se nos dio el resultado”.

    “Teníamos que estar fuertes y preparados para los ataques de ellos. Lo supimos pasar y en el segundo tiempo fuimos superiores. Si bien sabíamos que era un partido clave, no está decidido (salvarse del descenso). Quedan dos partidos más, espero que el domingo que viene poder permanecer en Primera”, añadió el ariete, quien llegó a Limache para ocupar el lugar del lesionado Nelson Da Silva.

    Lee también:

    Más sobre:Fútbol nacionalUnión EspañolaGonzalo VillagraLiga de PrimeraDeportes Limache

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Mega confirma la parrilla de Viña 2026 y suma a Kramer, Jesse & Joy, Bomba Estéreo, Yandel y debuta el K-pop

    México: siete escoltas de Carlos Manzo son detenidos por su presunta participación en el homicidio del alcalde de Uruapan

    “No les creo nada”: Zandra Parisi duda de Jara y Kast por sumar ideas del PDG y por posible inclusión del partido en el próximo gobierno

    EE.UU. emite alerta para vuelos civiles por aumento de actividad militar en el espacio aéreo de Venezuela

    Las razones de la Corte de Coyhaique para negar la libertad condicional a Mauricio Ortega

    Excónsul de Chile en Sidney presenta denuncia por Ley Karin: acusa a superiores de malos tratos y acoso laboral

    Lo más leído

    1.
    Cuatro gobernadores que llegan como refuerzo al comando de Jara son imputados en caso ProCultura

    Cuatro gobernadores que llegan como refuerzo al comando de Jara son imputados en caso ProCultura

    2.
    Sondeo Descifra: 75% sostiene que nada le hará cambiar su voto en segunda vuelta

    Sondeo Descifra: 75% sostiene que nada le hará cambiar su voto en segunda vuelta

    3.
    Festival de Viña 2026 tendrá a Pet Shop Boys, Juanes, Gloria Estefan, Mon Laferte y Pablo Chill-E

    Festival de Viña 2026 tendrá a Pet Shop Boys, Juanes, Gloria Estefan, Mon Laferte y Pablo Chill-E

    4.
    Maite Orsini y resultados del FA en el distrito 9 tras quedar fuera de la papeleta: “Permitió que la derecha avanzara”

    Maite Orsini y resultados del FA en el distrito 9 tras quedar fuera de la papeleta: “Permitió que la derecha avanzara”

    5.
    Corte Suprema emite sentencia de desafuero del senador electo Miguel Ángel Calisto

    Corte Suprema emite sentencia de desafuero del senador electo Miguel Ángel Calisto

    Portada del dia

    ⚡Black Sale: información real + ventajas exclusivas

    Digital + LT Beneficios$1.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    “Me engañaron”: por qué renunciaron tres jueces del Miss Universo 2025

    “Me engañaron”: por qué renunciaron tres jueces del Miss Universo 2025

    Hasta 38 °C en Santiago: anuncian posible ola de calor en al menos cinco regiones de Chile

    Hasta 38 °C en Santiago: anuncian posible ola de calor en al menos cinco regiones de Chile

    Esta es la razón por la que los pacientes con Alzheimer olvidan a sus familiares y amigos, según un estudio

    Esta es la razón por la que los pacientes con Alzheimer olvidan a sus familiares y amigos, según un estudio

    Qué come Marion Nestle, la reconocida nutricionista de 89 años que se mantiene activa

    Qué come Marion Nestle, la reconocida nutricionista de 89 años que se mantiene activa

    Servicios

    Dónde ver Calurosa Navidad, la nueva película de 31 Minutos

    Dónde ver Calurosa Navidad, la nueva película de 31 Minutos

    Dónde y a qué hora ver a Audax Italiano vs. Everton por TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Audax Italiano vs. Everton por TV y streaming

    A qué hora y dónde ver a Deportes Limache vs. Unión Española por TV y streaming

    A qué hora y dónde ver a Deportes Limache vs. Unión Española por TV y streaming

    “No les creo nada”: Zandra Parisi duda de Jara y Kast por sumar ideas del PDG y por posible inclusión del partido en el próximo gobierno
    Chile

    “No les creo nada”: Zandra Parisi duda de Jara y Kast por sumar ideas del PDG y por posible inclusión del partido en el próximo gobierno

    Las razones de la Corte de Coyhaique para negar la libertad condicional a Mauricio Ortega

    Excónsul de Chile en Sidney presenta denuncia por Ley Karin: acusa a superiores de malos tratos y acoso laboral

    Enel solicita permiso ambiental para cierre definitivo de central Bocamina I
    Negocios

    Enel solicita permiso ambiental para cierre definitivo de central Bocamina I

    Las ganancias de la naviera Csav del grupo Luksic caen en medio de menor tarifa de flete y costos al alza

    Eli Lilly alcanza el billón de dólares en bolsa gracias a su éxito por la droga para bajar de peso

    Quién era Spencer Lofranco, el actor que trabajó con John Travolta y falleció a sus 33 años
    Tendencias

    Quién era Spencer Lofranco, el actor que trabajó con John Travolta y falleció a sus 33 años

    Quién es Fátima Bosch, la mexicana que ganó Miss Universo 2025

    Qué come Marion Nestle, la reconocida nutricionista de 89 años que se mantiene activa

    En Unión Española se aferran al milagro de la permanencia: “Mientras haya opciones, vamos a luchar”
    El Deportivo

    En Unión Española se aferran al milagro de la permanencia: “Mientras haya opciones, vamos a luchar”

    Limache gana la final por la permanencia y deja a Unión Española muy cerca de un descenso histórico

    Los Dragones estiran el suspenso: Iquique se aferra a la permanencia con una notable remontada ante Cobresal

    Mi panorama: Ver la realidad en Fidocs 2025
    Finde

    Mi panorama: Ver la realidad en Fidocs 2025

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 22 y 23 de noviembre

    Jason Mraz vuelve a Chile en su primera gira por Sudamérica en una década: esto debes saber

    Mega confirma la parrilla de Viña 2026 y suma a Kramer, Jesse & Joy, Bomba Estéreo, Yandel y debuta el K-pop
    Cultura y entretención

    Mega confirma la parrilla de Viña 2026 y suma a Kramer, Jesse & Joy, Bomba Estéreo, Yandel y debuta el K-pop

    Con Marco Antonio de la Parra y Verónica Villarroel: anuncian ganadores de Premios a las Artes Escénicas Nacionales 2025

    Los legendarios Panico se suman a la Feria Pulsar 2025: cerrarán la jornada del sábado 6 en la Estación Mapocho

    México: siete escoltas de Carlos Manzo son detenidos por su presunta participación en el homicidio del alcalde de Uruapan
    Mundo

    México: siete escoltas de Carlos Manzo son detenidos por su presunta participación en el homicidio del alcalde de Uruapan

    EE.UU. emite alerta para vuelos civiles por aumento de actividad militar en el espacio aéreo de Venezuela

    Por motivos humanitarios: defensa de Bolsonaro pide que exmandatario brasileño cumpla condena en arresto domiciliario

    Festival Nube: arte, juego y creatividad
    Paula

    Festival Nube: arte, juego y creatividad

    Françoise Vannier: “La geología es un terreno de hombres y trabajar en territorios masculinos nunca fue un obstáculo para mí”

    El alza silenciosa del VIH en mujeres: por qué Chile no logra frenar los contagios