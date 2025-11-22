En Unión Española se aferran al milagro de la permanencia: “Mientras haya opciones, vamos a luchar”

La derrota con Deportes Limache, en Quillota, dejó muy complicada a Unión Española en su afán de mantener la categoría. El duelo ante los tomateros era una verdadera final por la permanencia y los hispanos tropezaron. El equipo de colonia, incluso, puede sellar el descenso en la siguiente jornada, si se dan resultados.

Gonzalo Villagra, quien asumió de manera interina el puesto de entrenador tras la salida de Miguel Ramírez, intentó mirar el vaso medio lleno, independiente al mal momento. “Hicimos un muy buen primer tiempo, nos generamos ocasiones de gol. Hubo situaciones donde pudimos tener mayor profundidad, pero nos costó”, dijo en la conferencia de prensa posterior.

“Controlamos el juego, fuimos valientes y atrevidos en tener el balón, no rifarlo. Generamos buenas ocasiones que no concretamos y el partido cambia tras la expulsión”, agregó el exfutbolista, quien evitó dar por descendido a su elenco. “No está definido y vamos a luchar hasta el final, eso ténganlo por seguro y ese va a ser el mensaje. Mientras haya opciones, vamos a luchar”, añadió.

“Es nuestra obligación salir a ganar el próximo partido. Sabemos la difícil situación en que estamos, no dependemos de nosotros, pero no podemos bajar los brazos. Hay que apoyarse en el compañero y hay que entrar a ganar, dejando todo por el todo. Tendremos que esperar el próximo partido, pero hay que buscar el triunfo”, cerró.

La alegría de Limache

En la vereda contraria, la alegría era evidente. Facundo Pons, el autor del gol, afirmó: “Muy feliz por el grupo, por el club, por todas las personas que están en el día a día con nosotros. Veníamos de dos partidos que se nos escapó el resultado, con grandes rivales. Habíamos trabajado para hoy y por suerte se nos dio el resultado”.

“Teníamos que estar fuertes y preparados para los ataques de ellos. Lo supimos pasar y en el segundo tiempo fuimos superiores. Si bien sabíamos que era un partido clave, no está decidido (salvarse del descenso). Quedan dos partidos más, espero que el domingo que viene poder permanecer en Primera”, añadió el ariete, quien llegó a Limache para ocupar el lugar del lesionado Nelson Da Silva.