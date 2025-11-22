BLACK SALE $990
    Los Dragones estiran el suspenso: Iquique se aferra a la permanencia con una notable remontada ante Cobresal

    Con un doblete de Álvaro Ramos, los celestes se impusieron a los mineros y quedaron a cuatro puntos de la salvación con seis en disputa.

    Carlos González LucayPor 
    Carlos González Lucay
    Edson Puch fue una de las figuras de Iquique ante Cobresal. Photosport

    La esperanza es lo último que se pierde. A eso se aferró Deportes Iquique para vencer por 2-1 a Cobresal en el Tierra de Campeones. Los Dragones tenían la obligación de ganar para mantener la ilusión de la permanencia en Primera División.

    Con el impulso del instinto de supervivencia, los Dragones tomaron riesgos y desde un comienzo, comandados por Edson Puch y Álvaro Ramos, se fueron con todo en busca del gol. Eso sí, dejando espacios que el rápido César Munder intentaba aprovechar en cada contraataque.

    A los 26′, Cristian Toro salvó lo que parecía ser un gol seguro de Salvador Sánchez. El central minero sacó desde la línea el remate del jugador local, en una nueva muestra del asedio que estaba ejerciendo el elenco que ahora conduce Rodrigo Guerrero. Sin embargo, pasaban los minutos y la cuenta no se abría. En los 42′, Puch remató de distancia y Jorge Pinos contuvo de manera muy peculiar, como la mayoría disparos que recibió, en los que siempre dio rebote.

    Cuando se iba el primer tiempo, una rápida contra encabezada por Diego Coelho y Jorge Henríquez, terminó con un pase de César Yanis hacia Munder, quien definió sin marca para poner el 0-1, a los 45+3′, y silenciar al Tierra de Campeones.

    La remontada

    Pero la rabia por el gol duró el entretiempo y un par de minutos más, pues a los 47′, llegó el empate a través de la cabeza del Chanchito Ramos, quien llegó a 100 tantos con la camiseta iquiqueña. Gran mérito de la conquista estuvo en la recuperación de balón de César González, quien luego ejecutó un centro perfecto para que delantero pusieron un precioso frentazo, dejando sin opción a Pinos.

    El impulso continuó y, a los 56’, los referentes Puch y Ramos armaron una jugada digna de sus mejores tiempos para poner el 2-1. El goleador histórico concretó su doblete con un bombazo al ángulo desde la entrada del área.

    En un descuido, Aaron Astudillo tuvo el empate a los 61′, tras un centro de Vicente Fernández, pero su cabezazo dio en el travesaño y salió de la cancha. Fue la más peligroso de los pupilos de Gustavo Huerta en el segundo tiempo.

    El postrero gol de Facundo Pons para Limache fue un mazazo para los iquiqueños, pues los tomateros se alejaron a cuatro puntos (25 contra 21), con seis en disputa. Es decir, no solo están obligados a ganar sus dos partidos (ante Everton como visita, que quedó con 26 tras caer 2-0 ante Audax, y frente a la U en casa), sino que necesitan que sus antecesores caigan. De lo contrario, pueden descender en la próxima fecha.

    “Significa mucho, más que nada. Hemos tenido un año difícil y seguimos dando pelea. Vamos a dar pelea hasta el final”, expresó el DT Rodrigo Guerrero a TNT Sports. “Esperamos estirar esto y llevarlo hasta el último partido con nuestra gente”, agregó.

    “Hemos mejorado muchísimo y va a ser una final (contra Everton). Esperamos sacar también un buen resultado allá”, complementó Ramos, la figura del encuentro.

    Para Cobresal (44), en tanto, la derrota es una pésima noticia, pues le da la opción a Colo Colo (41) de sacarlo de los puestos de Copa Sudamericana si vence el domingo a Unión La Calera.

