En vivo: Alejandro Tabilo enfrenta a Tomás Etcheverry por el paso a las semifinales del Abierto de Buenos Aires
El chileno, 71° del ranking ATP, se mide en los cuartos de final contra el representante local que marcha en el 54° puesto de la clasificación.
|Set 1
|Set 2
|Set 3
|Alejandro Tabilo
|1
|-
|-
|Tomás Etcheverry
|0
|-
|-
Minuto a minuto
Tabilo cierra su primer turno para sacar con un ace y arranca de buena forma en Buenos Aires.
¡Comenzó el partido! Alejandro Tabilo comienza al servicio.
En esta oportunidad les llevamos el encuentro entre Alejandro Tabilo y Tomás Etcheverry por los cuartos de final del ATP de Buenos Aires.
¡Bienvenidos! Comienza un nuevo minuto a minuto por La Tercera.
