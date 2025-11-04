En vivo: Alejandro Tabilo se enfrenta a Novak Djokovic en el ATP de Atenas
El tenista chileno, 89° del ranking ATP, se mide contra el serbio (5°) por la segunda ronda del torneo que se desarrolla en Grecia.
Minuto a minuto
|Set 1
|Set 2
|Set 3
|Novak Djokovic
|3
|-
|-
|Alejandro Tabilo
|4
|-
|-
Tabilo cumple con su tarea sin mayores complicaciones.
Alejandro Tabilo complicó el juego de Djokovic, pero el serbio aguantó los ataques del chileno para sostener el servicio que deja el primer set igualado 3-3.
Tabilo vuelve a pasar adelante en el primer set por 3-2.
Djokovic responde quedándose con su saque.
Tabilo debe trabajar más de la cuenta, pero logra mantener el servicio sin registrar puntos de quiebre.
Con menos complicaciones, Novak Djokovic asegura su servicio para poner el 1-1 en el primer set.
Novak Djokovic alcanzó a tener dos puntos de quiebre a favor, pero no pudo aprovecharlos y Tabilo mantuvo el saque.
¡Comenzó el partido! Ya se enfrentan Novak Djokovic y Alejandro Tabilo. El chileno comienza al saque.
