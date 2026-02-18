SUSCRÍBETE
    En vivo: Alejandro Tabilo se mide ante Francesco Passaro por los octavos de final del ATP de Río de Janeiro

    El tenista nacional se enfrenta al italiano, número 163 del ranking ATP.

    Foto: Mariano García/ UNAR via Photosport Mariano Garcia/ UNAR via Photosport

    Minuto a minuto

    A. Tabilo: 4 - 3

    F. Passaro: 6 - 2

    Recupera el quiebre Passaro. Ahora está 2-3 en el segundo set.

    Passaro se impone con su servicio y está 1-3 abajo.

    Ratifica el quiebre

    Pese a la resistencia del italiano, Tabilo saca adelante su servicio y está 3-0 adelante en el segundo set.

    Quiebra Tabilo

    En un game en el que Passaro pidió la asistencia médica, el chileno atacó y tuvo premio. Ahora está 2-0 arriba.

    Tabilo, adelante en el segundo set

    Ale, con algunos problemas en el inicio, se coloca 1-0 en la segunda manga.

    Set para Passaro

    Tabilo dio pelea, pero el italiano sacó adelante el game con su servicio y cerró la manga con un 6-4.

    Tabilo sigue vivo

    Ale salvó tres puntos de set. Está abajo 4-5. Passaro sirve para intentar cerrar el set.

    Passaro está fuerte

    El europeo deja a Ale en cero y se coloca 5-3.

    Problemas para Ale

    Passaro quiebra en el séptimo game y está arriba 4-3.

    Passaro empata

    No sin dificultades, el italiano iguala la cuenta 3-3 en el primer set.

    Ahora Tabilo es quien deja en cero a su rival y se pone 3-2 arriba

    Passaro, sólido con su servicio

    El italiano deja otra vez en cero a Ale y todo está 2-2

    Tabilo pasa adelante otra vez

    A pesar de un comienzo algo difícil, Ale se coloca 2-1.

    Responde Passaro

    El italiano, con su saque, deja en cero a Ale para colocar el 1-1 en el marcador.

    Juego para Tabilo

    El chileno comienza sólido 1-0 arriba en el primer set.

    ¡Comienza el partido!

    Alejandro Tabilo se mide ante Francesco Passaro (163°). Sirve el chileno.

    Viene de un buen triunfo

    Cabe destacar que Tabilo vienen de imponerse en la primera ronda ante el estadounidense Emilio Nava (76°).

    Los jugadores ya están en la arcilla de la cancha Guga Kuerten.

    ¡Bienvenidos!

    Buenas tardes. Les damos la bienvenida al relato en vivo del duelo entre Alejandro Tabilo (68°) y Francesco Passaro (163°), por los octavos de final del ATP de Río de Janeiro.

