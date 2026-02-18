En vivo: Alejandro Tabilo se mide ante Francesco Passaro por los octavos de final del ATP de Río de Janeiro
El tenista nacional se enfrenta al italiano, número 163 del ranking ATP.
Minuto a minuto
A. Tabilo: 4 - 3
F. Passaro: 6 - 2
Recupera el quiebre Passaro. Ahora está 2-3 en el segundo set.
Passaro se impone con su servicio y está 1-3 abajo.
Ratifica el quiebre
Pese a la resistencia del italiano, Tabilo saca adelante su servicio y está 3-0 adelante en el segundo set.
Quiebra Tabilo
En un game en el que Passaro pidió la asistencia médica, el chileno atacó y tuvo premio. Ahora está 2-0 arriba.
Tabilo, adelante en el segundo set
Ale, con algunos problemas en el inicio, se coloca 1-0 en la segunda manga.
Set para Passaro
Tabilo dio pelea, pero el italiano sacó adelante el game con su servicio y cerró la manga con un 6-4.
Tabilo sigue vivo
Ale salvó tres puntos de set. Está abajo 4-5. Passaro sirve para intentar cerrar el set.
Passaro está fuerte
El europeo deja a Ale en cero y se coloca 5-3.
Problemas para Ale
Passaro quiebra en el séptimo game y está arriba 4-3.
Passaro empata
No sin dificultades, el italiano iguala la cuenta 3-3 en el primer set.
Ahora Tabilo es quien deja en cero a su rival y se pone 3-2 arriba
Passaro, sólido con su servicio
El italiano deja otra vez en cero a Ale y todo está 2-2
Tabilo pasa adelante otra vez
A pesar de un comienzo algo difícil, Ale se coloca 2-1.
Responde Passaro
El italiano, con su saque, deja en cero a Ale para colocar el 1-1 en el marcador.
Juego para Tabilo
El chileno comienza sólido 1-0 arriba en el primer set.
¡Comienza el partido!
Alejandro Tabilo se mide ante Francesco Passaro (163°). Sirve el chileno.
Viene de un buen triunfo
Cabe destacar que Tabilo vienen de imponerse en la primera ronda ante el estadounidense Emilio Nava (76°).
Los jugadores ya están en la arcilla de la cancha Guga Kuerten.
¡Bienvenidos!
Buenas tardes. Les damos la bienvenida al relato en vivo del duelo entre Alejandro Tabilo (68°) y Francesco Passaro (163°), por los octavos de final del ATP de Río de Janeiro.
