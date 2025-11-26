En vivo: Arsenal recibe a Bayern en un choque de líderes en la Champions League
En Inglaterra se enfrentan dos clubes que están en la cima de la fase de liga del torneo.
Minuto a minuto
Arsenal 0-0 Bayern
¡Equipos a la cancha!
Los elegidos en Bayern
Formación de Arsenal
El encuentro está pactado para las 17.00 horas de Chile, en Londres.
Choque de líderes con 12 puntos. Así está la tabla:
¡Bienvenidos!
Buenas tardes. Les damos la bienvenida al relato en vivo del duelo entre Arsenal vs. Bayern, por la quinta fecha de la fase de liga de la Champions League, en el Emirates Stadium.
