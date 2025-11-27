En vivo: Betis de Manuel Pellegrini enfrenta a Utrecht por una nueva fecha de la fase de liga de la Europa League
El equipo del ingeniero necesita ganar en casa para meterse en puestos de clasificación directa a los octavos de final del torneo continental.
Betis 0-0 Utrecht
El 11 de Manuel Pellegrini
La formación de la visita
El Betis se prepara
La activación de Utrecht
La llegada del Betis
Necesita sumar con urgencia
Utrecht lleva sólo una unidad y si no logra una victoria, queda con un pie afuera del torneo.
El objetivo de Pellegrini
Betis marcha duodécimo con 8 unidades y debe ganar para meterse en puestos de clasificación directa a octavos de final.
Buenas tardes
Bienvenidas y bienvenidos a una nueva transmisión de El Deportivo de La Tercera.
