En vivo: Colo Colo enfrenta a Ferroviária por el tercer lugar de la Copa Libertadores Femenina
El cuadro albo busca la medalla de bronce en el torneo continental. Sigue aquí el relato del partido.
Minuto a Minuto
Colo Colo 0-1 Ferroviária
Terminó el primer tiempo. Colo Colo cayó en el juego de Ferroviária, que se vio favorecido con el gol al minuto, y no logra crear ocasiones de peligro. Lo ganan las brasileñas.
45′. Descuentos. Se agregaron cuatro más a esta primera parte.
44′. Pierde una contra. Valencia no se atrevió al una contra una y prefiere esperar a sus compañeras. Se diluye la carga alba.
41′. Colo Colo busca retomar el control, pero el partido se vuelve friccionado.
35′. Se salva Colo Colo. Beatriz le pega desde el centro del área y Torrero le ahoga el grito de gol a las brasileñas.
31′. Otro remate brasileño. Beatriz aprovecha una mala salida y le pega. Desviado.
29′. Se salva Colo Colo. Mala salida de las albas, la portera adelantada y el tiro de Nicoly se va besando el palo de la portería blanca.
26′. Tarjeta Amarilla. Vendito golpea en el rostro a Jiménez y es amonestada en las brasileñas.
24′. Tarjeta Amarilla. Olivares es amonestada en Colo Colo por fuerte entrada en el centro del campo.
21′. Colo Colo empuja. Y las brasileñas se defienden. No hay peligro en su portería.
16′. Remate. Aedo lo intenta para las albas, pero su tiro se fue suave a las manos de la portera brasileña.
El gol de Ferroviaria.
7′. Colo Colo reacciona. Las albas se metieron de nuevo en el partido y controlan el balón.
1′ Gol de Ferroviaria. Katuscia aprovecha una pelota en disputa y anota con un tiro imparable. Lo ganan las brasileñas desde el inicio.
Comenzó el partido. Colo Colo va en busca de la medalla de bronce en la Copa Libertadores Femenina.
La formación de Colo Colo.
Hoy llevamos a sus pantallas, le definición del tercer lugar de la Copa Libertadores Femenina entre Colo Colo y Ferroviaria.
Buenos días. Bienvenidas y bienvenidos a una nueva transmisión de El Deportivo de La Tercera.
Lo Último
Lo más leído
⚡¡Últimos días Cyber! Accede al mejor precio de 2025🗳️ 📰Digital + LT Beneficios$1.200/mes SUSCRÍBETE
COMENTARIOS
Para comentar este artículo debes ser suscriptor.