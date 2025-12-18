SUSCRÍBETE POR $1100
    EN VIVO

    Revive el sorteo de las fases previas de la Copa Libertadores y Sudamericana

    Huachipato, O'Higgins, Universidad de Chile, Audax Italiano, Palestino y Cobresal conocieron su suerte en las competencias continentales.

    Minuto a minuto

    Actualizar relato

    Con esta última definición, termina la ceremonia. Por lo mismo, recordamos los cruces de los equipos chilenos.

    En la Copa Sudamericana:

    • Universidad de Chile vs. Palestino
    • Cobresal vs. Audax Italiano

    En la Copa Libertadores (Fase 2 ):

    • Carabobo vs. Huachipato
    • O’Higgins vs. Bahía

    Se completa la fase 2:

    • C1 E2 vs. Guaraní
    • C2 E1 vs. Deportes Tolima
    • C3 E3 vs. Sporting Cristal
    • C4 Representante de Ecuador vs. Argentinos Juniors
    • C5 Representante de Bolivia vs. Botafogo
    • C6 Carabobo vs. Huachipato
    • C7 O’Higgins vs. Bahía
    • C8 Liverpool vs. Independiente Medellín

    Ahora comienza el sorteo de la Fase 2 de la Copa Libertadores.

    Los cruces de la Fase 1

    • E1: Representante de Bolivia vs. Deportivo Táchira
    • E2: Juventud vs. Universidad Católica (Ecuador)
    • E3: 2 de Mayo vs. Alianza Lima

    Cabe recordar que los cuadros chilenos comenzarán compitiendo desde la Fase 2.

    ¡Comienza el sorteo de la fase previa de la Copa Libertadores!

    En algunos minutos más arrancará el sorteo de la fase previa de la Copa Libertadores. O’Higgins y Huachipato aguardan por sus rivales.

    Las llaves de Venezuela:

    • Academia Puerto Cabello vs. Monagas
    • Caracas vs. Metropolitanos

    Los cruces de Uruguay:

    • Montevideo City Torque vs. Defensor Sporting
    • Boston River vs. Racing

    Las llaves de Perú:

    • Alianza Atlético vs. Deportivo Garcilaso
    • Cienciano vs. Melgar

    Listas las llaves de Colombia y Paraguay:

    Colombia:

    • Atlético Nacional vs. Millonarios
    • América de Cali vs. Atlético Bucaramanga

    Paraguay:

    • Recoleta vs. Sportivo Trinidense
    • Olimpia vs. Nacional

    Más llaves con rivales aún por determinar:

    Bolivia:

    • Bolivia 3 vs. Bolivia 4
    • Bolivia 2 vs. Bolivia 4

    Ecuador:

    • Ecuador 4 vs. Ecuador 2
    • Ecuador 1 vs. Ecuador 3

    Listo el sorteo de Chile en la Copa Sudamericana:

    • Universidad de Chile vs. Palestino
    • Cobresal vs. Audax Italiano

    Cabe recordar que estas llaves se definen a partido único. Los azules y los mineros serán los locales.

    ¡Comenzó el sorteo! Ya se define la fase previa de la Copa Sudamericana.

    Huachipato, O’Higgins, Universidad de Chile, Audax Italiano, Palestino y Cobresal conocerán a sus rivales.

    Esta vez les llevamos los detalles del sorteo de las fases previas de la Copa Libertadores y Sudamericana.

    ¡Bienvenidos! Comienza un nuevo minuto a minuto por La Tercera.

