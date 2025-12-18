Revive el sorteo de las fases previas de la Copa Libertadores y Sudamericana
Huachipato, O'Higgins, Universidad de Chile, Audax Italiano, Palestino y Cobresal conocieron su suerte en las competencias continentales.
Minuto a minuto
Con esta última definición, termina la ceremonia. Por lo mismo, recordamos los cruces de los equipos chilenos.
En la Copa Sudamericana:
- Universidad de Chile vs. Palestino
- Cobresal vs. Audax Italiano
En la Copa Libertadores (Fase 2 ):
- Carabobo vs. Huachipato
- O’Higgins vs. Bahía
Se completa la fase 2:
- C1 E2 vs. Guaraní
- C2 E1 vs. Deportes Tolima
- C3 E3 vs. Sporting Cristal
- C4 Representante de Ecuador vs. Argentinos Juniors
- C5 Representante de Bolivia vs. Botafogo
- C6 Carabobo vs. Huachipato
- C7 O’Higgins vs. Bahía
- C8 Liverpool vs. Independiente Medellín
Ahora comienza el sorteo de la Fase 2 de la Copa Libertadores.
Los cruces de la Fase 1
- E1: Representante de Bolivia vs. Deportivo Táchira
- E2: Juventud vs. Universidad Católica (Ecuador)
- E3: 2 de Mayo vs. Alianza Lima
Cabe recordar que los cuadros chilenos comenzarán compitiendo desde la Fase 2.
¡Comienza el sorteo de la fase previa de la Copa Libertadores!
En algunos minutos más arrancará el sorteo de la fase previa de la Copa Libertadores. O’Higgins y Huachipato aguardan por sus rivales.
Las llaves de Venezuela:
- Academia Puerto Cabello vs. Monagas
- Caracas vs. Metropolitanos
Los cruces de Uruguay:
- Montevideo City Torque vs. Defensor Sporting
- Boston River vs. Racing
Las llaves de Perú:
- Alianza Atlético vs. Deportivo Garcilaso
- Cienciano vs. Melgar
Listas las llaves de Colombia y Paraguay:
Colombia:
- Atlético Nacional vs. Millonarios
- América de Cali vs. Atlético Bucaramanga
Paraguay:
- Recoleta vs. Sportivo Trinidense
- Olimpia vs. Nacional
Más llaves con rivales aún por determinar:
Bolivia:
- Bolivia 3 vs. Bolivia 4
- Bolivia 2 vs. Bolivia 4
Ecuador:
- Ecuador 4 vs. Ecuador 2
- Ecuador 1 vs. Ecuador 3
Listo el sorteo de Chile en la Copa Sudamericana:
- Universidad de Chile vs. Palestino
- Cobresal vs. Audax Italiano
Cabe recordar que estas llaves se definen a partido único. Los azules y los mineros serán los locales.
¡Comenzó el sorteo! Ya se define la fase previa de la Copa Sudamericana.
Huachipato, O’Higgins, Universidad de Chile, Audax Italiano, Palestino y Cobresal conocerán a sus rivales.
Esta vez les llevamos los detalles del sorteo de las fases previas de la Copa Libertadores y Sudamericana.
¡Bienvenidos! Comienza un nuevo minuto a minuto por La Tercera.
