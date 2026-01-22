SUSCRÍBETE POR $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    EN VIVO

    En vivo: el Betis de Manuel Pellegrini busca la clasificación directa a los octavos de final de la Europa League

    La escuadra del ingeniero necesita ganar para ingresar de inmediato en la ronda de los 16 mejores. Sigue aquí el relato del partido.

    Actualiza el Relato

    PAOK 1-0 Betis

    Goooooooooool del PAOK

    Cambios en Betis

    61’. Roca y Lo Celso reemplazan a Fornals y Altimira.

    Opción para PAOK

    59’. Un centro rasante al área chica y Giakoumakis llega un segundo tarde y desvía.

    Cambios en el partido

    55′. Abde por Ruibal en Betis y Konstantelias por Pelkas en el PAOK.

    Tiro del Betis

    52′. Deossa le pega de fuera del área y ese balón se va cerca del primer palo.

    Peligro para el Betis

    50′. Pelota área y Giakoumakis casi logra conectar ese balón.

    Comienza el segundo tiempo

    No hay cambios en ninguno de los equipos.

    Síguenos en nuestras redes

    El Deportivo está en Facebook (El Deportivo), Instagram (@eldeportivolt) y en X (@ElDeportivoLT).

    Termina el primer tiempo

    En un partido sin grandes llegadas, el Betis está sacando un empate en Grecia.

    Se lo pierde el Betis

    45′+1′. García la agarra de rebote y le pega. Se va cerca del palo más alejado.

    Descuentos

    45′. Un minuto más se agrega a este primer tiempo.

    Tarjeta Amarilla

    43′. Altimira es amonestado en el Betis por frenar una contra.

    Se lo pierde el PAOK

    36′. Giakoumakis queda frente al arco. Le da con el taco. Ese balón se pasea por el frontis del pórtico del Betis.

    Se salva el PAOK

    29′. Pase de Ávila y cañonazo de Ruibal. Ataja Tsiftsis.

    Tarjeta Amarilla

    25′. Pelkas le hace una palanca a Ruibal y es amonestado en el PAOK.

    Disparo del Betis

    23′. Ávila toma un rebote y le pega desde fuera del área. Elevado.

    Tiro trabado

    19′. Fornal queda frente al arco. le pega. rebota en un defensa del PAOK.

    No hay peligro

    15’. Betis es más que PAOK, pero no crea chances de gol.

    Peligro para el Betis

    8′. Un cabezazo al corazón del área, casi es conectado por el ataque rival. Despeja la defensa.

    La primera del Betis

    3’. Avila ingresa al área. Le pega cruzado. Estaba adelantado.

    Comienza el partido

    PAOK y Betis ya juegan en Grecia. El equipo de Pellegrini va por la clasificación.

    El 11 de Pellegrini

    Formación del PAOK

    Equipos a la cancha

    Griegos y española ya saltan a la cancha del Toumba Stadium.

    ¿Cómo clasifica el Betis?

    El equipo de Pellegrini debe ganar para meterse directo al cuadro de los octavos de final.

    Buenas tardes

    Bienvenidas y bienvenidos a una nueva transmisión de El Deportivo de La Tercera.

    Más sobre:Minuto a minutoBetisEuropa LeaguePAOKPAOK vs BetisFútbolFútbol en vivo

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Nueva modalidad de Fonasa: el dilema del gobierno tras el rechazo de Zurich a asumir por completo el MCC

    “Enfrentamos una crisis de identidad política”: el documento clave que definirá el debate del consejo nacional PPD

    Postulación de fiscales regionales a la Centro Norte pone a prueba medida de Valencia para terminar con “sillas musicales”

    Tensión en el Congreso por alta demanda de futuros exparlamentarios para integrar Consejo de Asignaciones

    ¿Qué hacer con los homenajes a Allende en La Moneda? Senadores socialistas exigen que Kast los mantenga

    Incendios forestales: Iván Poduje promete reconstrucción paralela en el sur y en Viña del Mar durante gobierno de Kast

    Lo más leído

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Comienza el año bien informado y con beneficios para ti ⭐️$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    El alimento que debes evitar para reducir el riesgo de cáncer, según un Nobel de Medicina

    El alimento que debes evitar para reducir el riesgo de cáncer, según un Nobel de Medicina

    Cómo es el “marco para un futuro acuerdo” sobre Groenlandia que Trump acordó con la OTAN

    Cómo es el “marco para un futuro acuerdo” sobre Groenlandia que Trump acordó con la OTAN

    ¿Cómo fomentar la lectura en jóvenes durante las vacaciones de verano?

    ¿Cómo fomentar la lectura en jóvenes durante las vacaciones de verano?

    Cómo Trump busca un cambio de régimen en Cuba para finales de 2026, según reportes

    Cómo Trump busca un cambio de régimen en Cuba para finales de 2026, según reportes

    Servicios

    En apoyo a los damnificados por los incendios: Roberto Bravo realizará concierto en la Catedral de Santiago

    En apoyo a los damnificados por los incendios: Roberto Bravo realizará concierto en la Catedral de Santiago

    Rating del miércoles 21 de enero en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Rating del miércoles 21 de enero en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Junaeb detalla próxima entrega útiles escolares: ¿Cuáles son los requisitos para recibirlos?

    Junaeb detalla próxima entrega útiles escolares: ¿Cuáles son los requisitos para recibirlos?

    Nueva modalidad de Fonasa: el dilema del gobierno tras el rechazo de Zurich a asumir por completo el MCC
    Chile

    Nueva modalidad de Fonasa: el dilema del gobierno tras el rechazo de Zurich a asumir por completo el MCC

    “Enfrentamos una crisis de identidad política”: el documento clave que definirá el debate del consejo nacional PPD

    Postulación de fiscales regionales a la Centro Norte pone a prueba medida de Valencia para terminar con “sillas musicales”

    Trump demanda a JPMorgan y a Jamie Dimon por cierre de sus cuentas bancarias en 2021
    Negocios

    Trump demanda a JPMorgan y a Jamie Dimon por cierre de sus cuentas bancarias en 2021

    El valor de la humildad en tiempos convulsos

    Cámara aprueba y despacha al Senado proyecto que rebaja las contribuciones a adultos mayores

    Alerta alimentaria por 8 fórmulas infantiles en Chile: cuáles son los lotes y los síntomas de la toxina
    Tendencias

    Alerta alimentaria por 8 fórmulas infantiles en Chile: cuáles son los lotes y los síntomas de la toxina

    La respuesta de la defensa de Julio Iglesias ante la denuncia por agresión sexual y trata

    ¿Qué tan saludable es el aceite de oliva y cuáles son sus beneficios?

    Tabilo, Jarry y Barrios participarán en el Challenger de Concepción, que donará ganancias a los damnificados
    El Deportivo

    Tabilo, Jarry y Barrios participarán en el Challenger de Concepción, que donará ganancias a los damnificados

    Jannik Sinner impone su dominio en Melbourne y el Abierto de Australia rompe récords de asistencia

    En vivo: el Betis de Manuel Pellegrini busca la clasificación directa a los octavos de final de la Europa League

    Narración japonesa y una programación familiar: los detalles del 5° Festival Internacional de Kamishibai en Las Condes
    Finde

    Narración japonesa y una programación familiar: los detalles del 5° Festival Internacional de Kamishibai en Las Condes

    Con más de 30 establecimientos gastronómicos: así es la Guía de Lugares con Opciones Veganas en Valparaíso

    Más de 830 barriles de cerveza, música en vivo y actividades: así será Bierfest Kunstmann 2026

    “Vinos & vinilos”: escucha lo nuevo de Ana Tijoux junto a DJ Dacel
    Cultura y entretención

    “Vinos & vinilos”: escucha lo nuevo de Ana Tijoux junto a DJ Dacel

    El cine de Brasil de nuevo por la gloria: El agente secreto consigue cuatro nominaciones a los Premios Oscar 2026

    Nominaciones a los Oscar 2026: las sorpresas, las omisiones y el récord de Pecadores

    Estados Unidos nombró a su nueva jefe de misión para Venezuela tras captura de Maduro
    Mundo

    Estados Unidos nombró a su nueva jefe de misión para Venezuela tras captura de Maduro

    Por qué el “marco de acuerdo” sobre Groenlandia anunciado por Trump es recibido con escepticismo por Europa

    Zelensky anuncia conversaciones a tres bandas con EE.UU. y Rusia en Emiratos Árabes Unidos para el fin de la guerra en Ucrania

    Torre helada de frutos rojos y yogur
    Paula

    Torre helada de frutos rojos y yogur

    Qué hay detrás del ‘Celibato Voluntario’

    Hablemos de amor: había olvidado algo esencial, mi perrita iba a envejecer