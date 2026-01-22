En vivo: el Betis de Manuel Pellegrini busca la clasificación directa a los octavos de final de la Europa League
La escuadra del ingeniero necesita ganar para ingresar de inmediato en la ronda de los 16 mejores. Sigue aquí el relato del partido.
PAOK 1-0 Betis
Goooooooooool del PAOK
Cambios en Betis
61’. Roca y Lo Celso reemplazan a Fornals y Altimira.
Opción para PAOK
59’. Un centro rasante al área chica y Giakoumakis llega un segundo tarde y desvía.
Cambios en el partido
55′. Abde por Ruibal en Betis y Konstantelias por Pelkas en el PAOK.
Tiro del Betis
52′. Deossa le pega de fuera del área y ese balón se va cerca del primer palo.
Peligro para el Betis
50′. Pelota área y Giakoumakis casi logra conectar ese balón.
Comienza el segundo tiempo
No hay cambios en ninguno de los equipos.
Termina el primer tiempo
En un partido sin grandes llegadas, el Betis está sacando un empate en Grecia.
Se lo pierde el Betis
45′+1′. García la agarra de rebote y le pega. Se va cerca del palo más alejado.
Descuentos
45′. Un minuto más se agrega a este primer tiempo.
Tarjeta Amarilla
43′. Altimira es amonestado en el Betis por frenar una contra.
Se lo pierde el PAOK
36′. Giakoumakis queda frente al arco. Le da con el taco. Ese balón se pasea por el frontis del pórtico del Betis.
Se salva el PAOK
29′. Pase de Ávila y cañonazo de Ruibal. Ataja Tsiftsis.
Tarjeta Amarilla
25′. Pelkas le hace una palanca a Ruibal y es amonestado en el PAOK.
Disparo del Betis
23′. Ávila toma un rebote y le pega desde fuera del área. Elevado.
Tiro trabado
19′. Fornal queda frente al arco. le pega. rebota en un defensa del PAOK.
No hay peligro
15’. Betis es más que PAOK, pero no crea chances de gol.
Peligro para el Betis
8′. Un cabezazo al corazón del área, casi es conectado por el ataque rival. Despeja la defensa.
La primera del Betis
3’. Avila ingresa al área. Le pega cruzado. Estaba adelantado.
Comienza el partido
PAOK y Betis ya juegan en Grecia. El equipo de Pellegrini va por la clasificación.
El 11 de Pellegrini
Formación del PAOK
Equipos a la cancha
Griegos y española ya saltan a la cancha del Toumba Stadium.
¿Cómo clasifica el Betis?
El equipo de Pellegrini debe ganar para meterse directo al cuadro de los octavos de final.
Buenas tardes
Bienvenidas y bienvenidos a una nueva transmisión de El Deportivo de La Tercera.
