    EN VIVO

    En vivo: el Betis de Manuel Pellegrini visita al Real Madrid por LaLiga

    El conjunto del Ingeniero busca acercarse a los puestos de Champions League ante un cuadro merengue que quiere mantenerse en la pelea por el primer puesto.

    Foto: @RealBetis (X).

    Minuto a minuto

    Real Madrid 2-0 Betis

    Actualiza el relato

    ¡Gol del Real Madrid!

    50′. Gonzalo García vuelve a sorprender. El joven valor merengue la paró de pecho y mandó un fuerte disparo ajustado. Doblete de ensueño para el español.

    Cambios en el Betis

    45′. Pellegrini mueve la pizarra. Entran Bellerín y Lo Celso. Sale Deossa y Ortiz.

    ¡Comienza el segundo tiempo!

    45′. Merengues y verdiblancos ya disputan el complemento en el Santiago Bernabéu.

    ¡Final del primer tiempo!

    45′+2′. Con gol de Gonzalo García, el Real Madrid se impone por la mínima al Betis de Manuel Pellegrini.

    ¡Gol del Real Madrid!

    20′. Gonzalo García, que está reemplazando a Mbappé, marca de cabeza tras un tiro libre de Rodrygo.

    Pedían penal en el Real Madrid

    6′. Vinícius cayó en el área por un supuesto contacto, sin embargo, el árbitro desestima cualquier cobro.

    ¡Comienza el partido!

    1′. El Real Madrid ya choca ante el Betis de Manuel Pellegrini.

    Minuto de silencio en el Bernabéu

    Se hace un solemne homenaje a los madridistas fallecidos.

    La formación titular del Betis:

    La formación titular del Real Madrid:

    Se saludan los entrenadores

    Caluroso abrazo entre Manuel Pellegrini y Xabi Alonso, ya que el Ingeniero lo dirigió en paso por el conjunto merengue.

    Dos objetivos distintos

    Por un lado, el Real Madrid no quiere perderle pisada al Barcelona en la cima. Del otro, el Betis quiere recortar distancia con el Espanyol para aproximarse a puestos de Champions League.

    El Betis de Manuel Pellegrini choca con el poderoso Real Madrid

    En el estadio Santiago Bernabéu, los merengues reciben al equipo del Ingeniero.

    ¡Bienvenidos!

    Damos inicio a una nueva transmisión junto a El Deportivo.

