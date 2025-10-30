En vivo: El Betis de Pellegrini visita a Palma de Río por la Copa del Rey
El conjunto verdiblanco debuta en la segunda competencia más importante de España, ante el cuadro que milita en la División de Honor Andaluza. Sigue aquí el relato del partido.
Minuto a Minuto
Palma de Río 0-3 Real Betis
El gol. Un pase cruzado de Riquelme, García remata al segundo palo y celebra el tercero del Betis.
34′. Goooooooooooooooooool de Betis.
El gol. Un pase exquisito por arriba de la defensa, lo aprovecha Altamira para quedar solo frente al arco y marcar el segundo de los andaluces.
26′. Gooooooooooooooooool del Betis.
22′. Goooo.... Anulado. Ávila marcaba el segundo para el Betis, pero estaba fuera de juego.
19′. Otra del Betis. Ortiz aparece por la derecha, le pega cruzado, desviado.
17′. Primer remate de los locales. León busca el arco. Desviado.
13′. Palo. Riquelme da el paso atrás y aparece Ávila, pero el poste le dijo que no al segundo gol del Betis.
El gol. Riquelme aparece en el segundo palo, luego de una buena carga por la derecha del campo, y anota la apertura de la cuenta.
7′. Goooooooooooooooooool de Betis.
5′. Tiro de Betis. Roca le pega desde fuera, ese balón se va por poco.
4′. Domina Betis. Como era de esperar, el cuadro de Pellegrini maneja las acciones en los primeros minutos.
Comenzó el partido. Palma del Río y Betis ya juegan por la Copa del Rey.
La formación del Betis.
Este es el estadio donde se jugará el partido.
Hoy llevamos a sus pantallas, el estreno del Betis de Manuel Pellegrini en la Copa del Rey.
Buenas tardes. Bienvenidas y bienvenidos a una nueva transmisión de El Deportivo de La Tercera.
