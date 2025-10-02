En vivo: el Real Betis de Manuel Pellegrini choca contra Ludogorets en la Europa League
El conjunto verdiblanco espera conseguir en Bulgaria su primera victoria en la Fase de Liga de la competencia.
Minuto a minuto
Ludogorets 0-0 Real Betis
(11′) El Betis intenta encontrar espacios para crear peligro en el área del Ludogorets.
(1′) ¡Comenzó el partido! Ya se enfrentan Ludogorets y Real Betis.
¡Equipos a la cancha! En instantes comenzará el partido.
Esta es la formación con la que sale el Betis de Manuel Pellegrini
En esta ocasión les llevamos el partido entre Ludogorest y Real Betis por la Europa League.
¡Bienvenidos! Comienza un nuevo minuto a minuto por La Tercera.
