EN VIVO

En vivo: el Sevilla de Gabriel Suazo visita al Atlético de Madrid en la liga española

El cuadro de los chilenos quiere volver a las victorias en el campeonato hispano.

El Sevilla cayó ante el Mallorca. Foto: @SevillaFC (X).

Minuto a minuto

Atlético Madrid 0-0 Sevilla

Actualiza el relato

Primera llegada del Sevilla

4′. Gabriel Suazo ganó terreno por la izquierda, el balón se desvió en un intento de pase, y llegó a los pies de Isaac Romero. El delantero intentó rematar, pero salió un tiro incómodo.

¡Comienza el partido!

1′. Atlético de Madrid se enfrenta al Sevilla de Gabriel Suazo en la jornada 11 de LaLiga.

Buen marco de público en el Metropolitano

Más de 65 mil espectadores repletan el recinto colchonero para recibir a los jugadores del Atlético de Madrid en el duelo ante Sevilla.

El trabajo de calentamiento del Sevilla en la cancha del Metropolitano

Sevilla quiere cortar una negativa racha histórica frente al Atlético de Madrid

El equipo de Gabriel Suazo está ante la posibilidad de romper la sequía de 17 años sin triunfos en el escenario de los colchoneros.

La formación titular del Atlético de Madrid:

Con Alexis Sánchez fuera de la citación y Gabriel Suazo como titular, así formará el Sevilla:

Así marcha el Sevilla de los chilenos en LaLiga

De cara a la jornada 11 del certamen español, el cuadro de Andalucía está décimo primero con 13 unidades, a cuatro de alcanzar puestos a torneos internacionales.

Sevilla visita al Atlético de Madrid

Con Gabriel Suazo como titular, y Alexis Sánchez todavía lesionado, el conjunto andaluz viaja hasta la casa del colchonero.

¡Bienvenidos!

Damos inicio a una nueva transmisión junto a El Deportivo.

