En vivo: España comienza a asegurar su presencia en el Mundial enfrentando a Turquía

Minuto a minuto

España 1-0 Turquía

Actualiza aquí

Buenas tardes. Bienvenidos a una nueva transmisión de El Deportivo, con el partido entre España y Turquía y el resto de la jornada clave de las Eliminatorias europeas para el Mundial de 2026.

Turquía necesita ganar por siete goles para clasificar al Mundial, por lo que su tarea es prácticamente imposible. En todo caso ya tiene asegurado el repechaje.

Comienza el partido, España busca cerrar con un triunfo su campaña perfecta en las Eliminatorias. De hecho, ni siquiera ha recibido goles en contra.

4′, Goooool de España. Dani Olmo abre la cuenta tras un centro de Cucurella y una pifia de Fabián Ruiz.

En Austria, por el Grupo H, Bosnia se está imponiendo como visitante y se está quedando con el cupo al Mundial.