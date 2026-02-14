En vivo: la UC de Garnero visita a Cobresal en busca de su segunda victoria de la Liga de Primera
Tras derrotar a Deportes Concepción, los cruzados viajan al Cobre de El Salvador con la misión de seguir escalando posiciones de la tabla.
Minuto a minuto
Cobresal 2-1 Universidad Católica
¡Gol de la UC!
44′. Fernando Zampedri descuenta desde los 12 pasos.
¡Penal para la UC!
42′. Se sanciona la pena máxima luego de que el juez considerara que Tiznado toca a Corral dentro del área.
Revisión en el VAR
40′. El árbitro Cabero va hacia el monitor para revisar una presunta falta penal sobre Diego Corral.
¡Gol anulado de Cobresal!
34′. Julián Brea marcaba, una vez más, un golazo desde fuera del área. Sin embargo, el jugador de los mineros estaba en posición de adelanto.
Intenta la UC
21′. Tiro libre de Justo Giani que sale directo a las manos del golero Santander.
¡Pudo ser el tercero!
16′. Pino lo tuvo con un cabezazo, pero Bernedo alcanza a manotear.
¡Gol de Cobresal!
13′. Festival de golazos en el norte. Ahora es el turno de Bryan Carvallo, que marca con una tijera impresionante.
¡Gol de Cobresal!
2′. Tremenda anotación de Agustín Nadruz, que saca un derechazo desde fuera del área y la clava en un ángulo.
¡Comienza el partido!
1′. Cobresal y la UC ya juegan en El Salvador.
¿Cómo marchan en la Liga de Primera?
La UC llega a este partido con cuatro puntos, tras empatar en el debut con La Serena e imponerse a Deportes Concepción en el Claro Arena. Cobresal, por su lado, acumula tres unidades luego de su triunfo contra Huachipato y una caída con Unión La Calera.
La formación titular de Universidad Católica
La formación titular de Cobresal
La UC visita a Cobresal
Los cruzados viajan hasta El Salvador para medirse a los mineros, en el marco de la tercera fecha de la Liga de Primera.
¡Bienvenidos!
Damos inicio a una nueva transmisión junto a El Deportivo.
Lo Último
Lo más leído
Plan digital + LT Beneficios por 3 mesesComienza el año bien informado y con beneficios para ti ⭐️$3.990/mes SUSCRÍBETE
COMENTARIOS
Para comentar este artículo debes ser suscriptor.