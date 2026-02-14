SUSCRÍBETE POR $1100
    En vivo: la UC de Garnero visita a Cobresal en busca de su segunda victoria de la Liga de Primera

    Tras derrotar a Deportes Concepción, los cruzados viajan al Cobre de El Salvador con la misión de seguir escalando posiciones de la tabla.

    Cobresal recibe a la UC por la Liga de Primera JAVIER TORRES/PHOTOSPORT

    Minuto a minuto

    Cobresal 2-1 Universidad Católica

    Actualiza el relato

    ¡Gol de la UC!

    44′. Fernando Zampedri descuenta desde los 12 pasos.

    ¡Penal para la UC!

    42′. Se sanciona la pena máxima luego de que el juez considerara que Tiznado toca a Corral dentro del área.

    Revisión en el VAR

    40′. El árbitro Cabero va hacia el monitor para revisar una presunta falta penal sobre Diego Corral.

    ¡Gol anulado de Cobresal!

    34′. Julián Brea marcaba, una vez más, un golazo desde fuera del área. Sin embargo, el jugador de los mineros estaba en posición de adelanto.

    Intenta la UC

    21′. Tiro libre de Justo Giani que sale directo a las manos del golero Santander.

    ¡Pudo ser el tercero!

    16′. Pino lo tuvo con un cabezazo, pero Bernedo alcanza a manotear.

    ¡Gol de Cobresal!

    13′. Festival de golazos en el norte. Ahora es el turno de Bryan Carvallo, que marca con una tijera impresionante.

    ¡Gol de Cobresal!

    2′. Tremenda anotación de Agustín Nadruz, que saca un derechazo desde fuera del área y la clava en un ángulo.

    ¡Comienza el partido!

    1′. Cobresal y la UC ya juegan en El Salvador.

    ¿Cómo marchan en la Liga de Primera?

    La UC llega a este partido con cuatro puntos, tras empatar en el debut con La Serena e imponerse a Deportes Concepción en el Claro Arena. Cobresal, por su lado, acumula tres unidades luego de su triunfo contra Huachipato y una caída con Unión La Calera.

    La formación titular de Universidad Católica

    La formación titular de Cobresal

    La UC visita a Cobresal

    Los cruzados viajan hasta El Salvador para medirse a los mineros, en el marco de la tercera fecha de la Liga de Primera.

    ¡Bienvenidos!

    Damos inicio a una nueva transmisión junto a El Deportivo.

