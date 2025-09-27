En vivo: los Cóndores se van al descanso venciendo a Samoa y se acercan cada vez más al Mundial de Rugby

Chile 18-7 Samoa

¡Buenas tardes! Sea muy bienvenidas y bienvenidos a la transmisión del partido clave por un cupo al Mundial de Rugby entre Chile y Samoa, desde Sausalito.

Estadio absolutamente repleto para el partido de los Cóndores en Viña del Mar.

View this post on Instagram A post shared by 𝗖𝗢́𝗡𝗗𝗢𝗥𝗘𝗦 𝗖𝗛𝗜𝗟𝗘 🇨🇱 (@condores.rugby) La formación de Chile frente a Samoa. Los dirigidos de Pablo Lemoine cuentan con los regresos de Yoyo Fernández y Domingo Saavedra.

Ingresa la banda de la Armada tras un espectáculo de paracaidismo. El público luce muy prendido.

¡Espectacular recibimiento para los Cóndores! El público le da una gran bienvenida al equipo chileno, que se apresta para entonar el himno patrio.

Estremecedor el himno patrio en Sausalito. Emoción hasta las lágrimas antes del inicio del partido.

Los jugadores ejecutan su ritual previo antes del encuentro y el público respetuosamente les brindó un gran aplauso.

Comienza el partido en Sausalito. Los Cóndores van por el Mundial.

4′, se salva Chile. Samoa desvía un penal en el arranque.

7′, ¡Chile se pone en ventaja! Santiago Videla anota el primer penal de la tarde.

19′, ¡Aumenta Chile! Santiago Videla anota de penal y Samoa se queda con uno menos tras recibir una amarilla para su número ocho.

24′, ¡Try de Chile! Espectacular jugada entre Diego Escobar y Benjamín Videla, para que este último corra 30 metros y llegue al in goal. Santiago Videla convierte dos puntos más.

31′, ¡Try para Chile! Nicolás Saab baja a un jugador Samoa e Iñaki Ayarza supera la línea de gol. Luego, Santiago Videla le da al palo en su patada.

35′, Samoa llega a su primer try de su número 13, Nanai, y lo ratifica con una buena patada de Motuga.