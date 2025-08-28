En vivo: sigue el sorteo de la Fase de Liga de la Champions League
Los equipos clasificados conocen a sus rivales para el inicio de la primera etapa del torneo europeo. Sigue aquí todos los detalles.
Restricciones. No se pondrán enfrentar dos equipos de la misma confederación y solo podrá enfrentar a dos de otra confederación. Ejemplo, Real Madrid no jugará con ningún equipo español y se medirá con dos ingleses máximo.
Bombo 4: Copenhagen, AS Mónaco, FQ Qarabag, Galatasaray, Union St. Gilloise, Athletic Club, Newcastle United, Pafos y Kairat Almaty.
Bombo 3: Tottenham, PSV Endhoven, Ajax, Napoli, Sporting CP, Olympiacos, Slavia Praga, Bodo/GLimt y Marsella.
Bombo 2: Arsenal, Bayer Leverkusen, Atlético de Madrid, Benfica, Atalanta, Villarreal, Juventus, Eintracht Frankfurt y Brujas.
Bombo 1: PSG, Real Madrid, Manchester City, Bayern Munich, Liverpool, Internazionale, Chelsea, Borussia Dortmund y Barcelona.
Los 36 equipos participantes se dividirán en cuatro bombos y cada entidad enfrentará a dos oncenas de cada uno de los bombos mencionados, con un partido en casa y otro fuera.
La Fase de Liga de la Champions la disputan 36 equipos: 25 clasifican por ser los primeros de su liga, y los demás son los campeones de la Europa League y monarcas de la Orejona.
Hoy llevamos a sus pantallas el sorteo de la fase de la liga de la Champions League.
Buenas tardes. Bienvenidas y bienvenidos a una nueva transmisión de El Deportivo de La Tercera.
