En vivo: Universidad Católica visita a Ñublense por la segunda fecha de la Copa de la Liga

¡#AlineaciónEA para enfrentar a Ñublense! 🚨✅



Este es el once de #LosCruzados de nuestro DT Daniel Garnero para el segundo duelo de la Copa de La Liga 2026 en Chillán 💥



¡𝐕𝐚𝐦𝐨𝐬 𝐂𝐚𝐭𝐨! ⚪🔵#EASPORTSFC ⚡ @easportsfclatam pic.twitter.com/i47qPCIbIC