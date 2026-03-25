En vivo: Universidad Católica visita a Ñublense por la segunda fecha de la Copa de la Liga
Los cruzados buscan su segundo triunfo en el nuevo torneo, mientras que los chillanejos van por su primera victoria. Sigue aquí los detalles del partido.
Ñublense 0-0 U. Católica
La formación de los cruzados
¿Cómo llegan?
Ñublense viene de igualar con Cobresal en el norte (1-1) y la Católica le ganó a la Universidad de Concepción en el Claro Arena (2-1).
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