“Papelón”, “show político” y “bochorno parlamentario”: los reproches de la oposición tras fracaso de la AC contra Grau

Luego de que el Senado rechazara este martes los cuatro capítulos de la acusación constitucional presentada contra el exministro de Hacienda Nicolás Grau, representantes de la oposición, junto a parlamentarios de la Democracia Cristiana y Demócratas, valoraron el resultado de la votación y coincidieron en que el libelo no reunía los fundamentos necesarios para prosperar.

La Sala desestimó cada uno de los capítulos de la acusación impulsada principalmente por diputados del Partido Nacional Libertario y del Partido Republicano.

Con este resultado, Grau evitó la sanción de inhabilidad para ejercer cargos públicos durante cinco años contemplada para este tipo de procedimientos. El libelo acusatorio sostenía que el exsecretario de Estado habría infringido el principio de probidad al incumplir la regla fiscal y subestimar la deuda pública, entre otros cargos.

Al respecto, la presidenta del Frente Amplio (FA), Constanza Martínez, sostuvo que la decisión del Senado marca un precedente respecto del estándar que deben cumplir este tipo de acciones.

“Creo que esta acusación constitucional marca un precedente de una acusación constitucional que se funda en algo que se desacreditó con los hechos, con evidencia, con informes no solo del Consejo Fiscal Autónomo, sino también de constitucionalistas, economistas, de manera transversal. Y de haberse aprobado creo que era una cuestión que no había pasado nunca antes”, señaló.

La timonel opositora agregó que, a su juicio, durante la tramitación quedó descartado que existiera un conflicto fiscal atribuible al desempeño del exministro.

“No hay un conflicto evidente, no hay una situación fiscal que sea producto de un problema del gobierno anterior, eso quedó totalmente descartado. Lo que sí hay es una preocupación fiscal que todos han reconocido, pero que no tenía que ver con la persona del exministro Grau, así que muy contentos de que se haya podido hacer justicia el día de hoy”, precisó.

Asimismo, Martínez destacó que parte del actual oficialismo optara por rechazar la acusación luego de analizar sus antecedentes.

“Creo que acá hay votos fundamentales de parte de la derecha y del actual oficialismo que decidieron ver la acusación en su mérito y por eso también destacamos y reconocemos a todos quienes rechazaron esta acusación constitucional, incluso estando en veredas políticas opuestas”, añadió.

10-06-2026 CONSTANZA MARTINEZ FOTO: PEDRO RODRIGUEZ PEDRO RODRIGUEZ

“Madurez institucional”

Desde la Democracia Cristiana (DC), el senador Iván Flores valoró el resultado como una señal de responsabilidad del Senado frente a un instrumento que, a su juicio, no debe utilizarse con fines políticos.

“El Senado de la República hoy día dio un ejemplo de madurez institucional al no dejarse tentar por votar políticamente una acusación constitucional”, indicó a 24H.

El parlamentario recordó que en los últimos años se han presentado un elevado número de estas acusaciones y planteó que ello ha deteriorado el sentido de esta herramienta.

“Veinticuatro o veinticinco acusaciones constitucionales en los últimos dos gobiernos no habla bien del ejercicio parlamentario. Hoy día el Senado le cerró la puerta a esta y eventualmente a otras acusaciones constitucionales que tienen un objeto político”, criticó.

Consultado sobre si el resultado representaba un fracaso para sus impulsores, Flores fue categórico en señalar que “podemos tener toda una suerte de calificativos para este ridículo que hicieron los parlamentarios que pensaron que iban a hacer un juicio político. El Senado creo que hizo lo que correspondía y la derecha no sacó ni siquiera la mitad de los votos que había pensado sacar”.

Senador Iván Flores (DC) SEBASTIAN CISTERNAS/ ATON CHILE

El senador también enfatizó que, durante la revisión del libelo, ningún experto acreditó las irregularidades que sustentaban la acusación.

“Ningún especialista pudo acreditar un error aritmético en el cálculo o un problema en la proyección. Una cosa es cometer un error y otra cosa es tener una acusación constitucional (...). Generan una mala utilización de un instrumento que es súper delicado”, cerró.

Oposición acusa “show político”

Tras conocerse el resultado, otros senadores opositores criticaron duramente la iniciativa impulsada por bancadas oficialistas.

El senador del FA Diego Ibáñez afirmó que el rechazo representó un revés para quienes promovieron el libelo.

10 JUNIO 2026 SENADOR DIEGO IBAÑEZ. FOTO: DEDVI MISSENE Dedvi Missene

“Fracasa el show político de republicanos y libertarios. Se rechaza la AC contra ex Ministro Grau, un show para desviar la atención del bencinazo, el alza de la UF, la megareforma de Quiroz y el fracaso en la gestión en seguridad”.

Añadió que la discusión parlamentaria desvió la atención de otros problemas que afectan al país.

“Perder tiempo en este bochorno parlamentario da vergüenza. En lugar de hablar de lo importante, desprestigia nuestra labor y le falla al país cuando las urgencias son el alza del costo de la vida, más empleo, mejor salud o mejores sueldos”.

En la misma línea, el senador del Partido Liberal, Vlado Mirosevic, calificó el resultado como un fracaso político para los impulsores de la acusación.

“La prensa cataloga de papelón la Acusación Constitucional impulsada por Republicanos y Libertarios. Fue un fracaso rotundo y además una muestra de poca seriedad”, esbozó.

Vlado Mirosevic, senador PL Pablo Vásquez R.

Por su parte, el senador comunista Daniel Núñez sostuvo que la decisión reafirma el correcto funcionamiento institucional.

“El Senado puso las cosas en su lugar. La Acusación Constitucional contra el exministro Grau carecía de fundamentos suficientes y terminó siendo derrotada. Las instituciones deben actuar con responsabilidad”, reprochó.

Daniel Núñez, senador del Partido Comunista Pablo Vásquez R.

Demócratas pide poner fin al “festival de acusaciones”

Desde Demócratas, el senador Matías Walker llamó a moderar el uso de las acusaciones constitucionales, argumentando que este tipo de procesos termina restando tiempo a la discusión de las principales prioridades del país.

“Tenemos que terminar con este festival de acusaciones entre los extremos. Lo único que logran es distraer tiempo valioso que debe destinarse a la seguridad, el empleo y resolver las listas de espera”, asestó.

Walker también destacó que el rechazo fue ampliamente respaldado por la Cámara Alta y sostuvo que el desenlace debería servir como una señal para el futuro.

“Que sirva de lección a todos quienes han abusado de esta herramienta extrema, rechazada en un 95% de los casos por el Senado”, puntualizó.