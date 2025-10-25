Entre las mejores del mundo, una vez más: la nueva nominación de Christiane Endler que agranda su estatus mundial

Christiane Endler acostumbra a estar en lo más alto del fútbol femenino. Sus pergaminos no solo la avalan como la futbolista más importante en el balompié nacional, sino que también la erigen como una estrella a nivel mundial. Ahora, volvió a recibir un importante reconocimiento.

La arquera fue incluida nuevamente dentro de las mejores del mundo al ser nominada a los IFFHS Awards 2025, premiación de la Federación Internacional de Historia y Estadística de Fútbol.

Endler competirá con reconocidas guardametas del orbe como la alemana Ann Katrin Berger (Gotham FC), la española Cata Coll (Barcelona), la inglesa Hannah Hampton (Chelsea), la nigeriana Chiamaka Nnadozie (Brighton), la neerlandesa Daphne Van Domselaar (Arsenal), la colombiana Katharine Tapia (Palmeiras), la brasileña Lorena Leite (Kansas Current), la estadounidense Phallon Tullis Joyce (Manchester United) y la sueca Jennifer Falk (Hacken).

La chilena ya ha sido elegida anteriormente por la IFFHS como la mejor arquera del mundo. De hecho, el organismo la escogió en dos oportunidades (2021 y 2022). La misma entidad también la reconoció como la cuarta mejor arquera de la historia, en mayo pasado.

Endler también acumula otras distinciones en su laureada carrera. Fue designada como la mejor portera del mundo en los premios The Best de la FIFA en 2021 (y finalista en 2019, 2020 y 2022).

Su retorno a la Roja

Hace pocos días, Luis Mena sorprendió al confirmar el regreso de Endler a la selección chilena tras casi dos años fuera. Su última participación había sido en los Juegos Panamericanos 2023 y ahora retornará para la Liga de Naciones.

La golera, quien integra las filas del Lyon, en Francia, forma parte de la lista para la primera fecha doble del certamen que organiza la Conmebol. En esos encuentros, el equipo de Luis Mena deberá medirse con Bolivia y Venezuela.

“Para la vuelta de Tiane trabajamos todos en conjunto con la Federación en torno a darle el espacio que ella necesitaba, sabiendo que había estado muy complicada en ese último tiempo que estuvo en la Selección. Ella me lo comentó también en su momento, que necesitaba ese descanso, y después de a poco fuimos convenciéndola“, aseguró el DT de la Roja femenina sobre el regreso de la histórica capitana.