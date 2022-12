“Es un espejo para mí”: el duelo más especial entre Vinícius y Modric, amigos en el Real Madrid

La actual plantilla del Real Madrid está dividida por la experiencia y la juventud. Jugadores veteranos como Modric (37 años), Kroos (32), Benzema (34) y Hazard (31), se contraponen a los emblemas de la nueva generación como Vinícius (22), Camavinga (20), Rodrygo (21) y Tchouameni (22), generando un equipo balanceado y fuerte.

Pero esas dos fuerzas no viven enfrentadas, sino que todo lo contrario. Se cohesionan, apoyan y aprenden. Ejemplo de aquello es la gran relación que tienen Luka Modric y Vinícius Junior, quienes este viernes se medirán por un cupo entre los cuatro mejores de la Copa del Mundo de Qatar.

Ni siquiera la presión, ni la instancia han podido separar la gran relación de ambos, ya que en la previa del vital duelo ambos hablaron del que será su rival en el Education City Stadium de Rayán. Tanto el brasileño como el croata no escatimaron en elogios a su contraparte.

El primero en abordar el enfrentamiento fue el número 20 de los pentacampeones. Lo hizo en medio de la viralizada conferencia del gato, en donde habló maravillas de su compañero de club. “Modric siempre me enseñó bastante, aún me sigue enseñando en el día a día, hace de todo para que yo siga evolucionando. No solo en el campo, también en los entrenamientos, me enseñó ese pase de tres dedos. Cada día he ido mejorando para tener un mayor abanico de opciones en las jugadas”, comenzó diciendo para luego lanzar un último elogio: “Lo tomo como un espejo, un tipo de 37 años jugando en el nivel de él es algo raro”.

El ganador del balón de oro de 2018 por su parte tampoco se quedó atrás. Haciendo eco de las declaraciones del brasileño, sumó su parte para demostrar la gran relación que hay entre ambos pese a tener 15 años de diferencia. “Le doy las gracias a Vini por halagarme, es un gran jugador, ha mejorado mucho desde que llegó al Madrid. Será una tarea difícil detenerlo, pero les daré mi consejo sobre cómo neutralizarlo”, comentó la estrella de la Croacia que llegó a la final del Mundial de 2018.

Además, dejó en claro que pese a la gran relación en la cancha todo eso queda de lado y su único objetivo es conseguir la victoria. “Tenemos la difícil tarea de detenerlo mañana. Todo el mundo conoce sus cualidades, pero si puedo ayudar a dificultar su trabajo con algún detalle, sin duda lo haré. Estamos todos aquí para luchar por nuestro país”, agregó.

Sin dudas un punto de alto impacto para dos de los estandartes del Real Madrid que consiguió la Champions League la temporada pasada. Fue de hecho en ese torneo que se vio la gran química entre ambos jugadores, siendo claves en todas las fases de eliminación directa a la que se enfrentó el club merengue. Mientras que Vinícius convirtió el gol de la final, Modric entregó cuatro asistencias a lo largo del certamen.

En Qatar ahora se enfrentarán en uno de los duelos más importantes de sus carreras. “Vini” se ilusiona con alzar la Copa del Mundo en su primera cita planetaria y el ex Tottenham buscará dar el golpe de gracia, eliminando a uno de los grandes favoritos del Mundial. El duelo se juega mañana a las 12:00 de Chile.