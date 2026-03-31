Escándalo en las Eliminatorias europeas: Bosnia denuncia espionaje italiano antes de la final del repechaje mundialista

Un verdadero escándalo se desató en Europa tras el destape de un supuesto espionaje italiano al entrenamiento de Bosnia, a tan solo horas del duelo decisivo entre ambas naciones por un cupo al Mundial que se realizará en Norteamérica a mediados de este año.

Según publicó el diario balcánico SportSport, un militar del país de la Azzurra estuvo grabando la práctica que realizaron los dirigidos por Sergej Barbarez durante la jornada del domingo y fue expulsado por la seguridad de la selección que hará de local este martes 31 de marzo.

“La aparición de soldados de la EUFOR (misión armada de la Unión Europea) con un teléfono en sus manos se entendió como un intento directo de los italianos de detallar las soluciones tácticas y la posible composición de los Dragones”, publicó el medio citado.

Luego, el periódico detalló que “cuando se notó que el soldado estaba dirigiendo la cámara hacia la cancha y que permaneció junto al campo durante significativamente más tiempo que los 15 minutos permitidos, los miembros del servicio de seguridad y algunos integrantes del cuerpo técnico reaccionaron, quien inmediatamente le advirtió que esto no estaba permitido”.

Todo ello, generó una discusión en plena práctica y concluyó con la salida del uniformado del lugar. “Surge la pregunta de quién y con qué intención envió a un miembro de la EUFOR en el momento de la formación oficial del equipo estatal de Bosnia y Herzegovina”, se preguntó SportSport. Pero la polémica no terminó ahí, pues la Federación de Fútbol de Bosnia y Herzegovina ha enviado una queja a la misión de EUFOR por lo sucedido en su entrenamiento.

Más allá de este incidente, el adiestrador bosnio aseveró que sus pupilos están preparados para dejar a los italianos sin Mundial por tercera vez consecutiva. “No quiero hablar de nuestros próximos rivales, que siempre pueden sorprendernos aunque nos preparemos a la perfección. Por eso debemos tener un plan A, un plan B y un plan C. Debemos cuidar cada detalle, jugando con valentía y sin miedo”, señaló Barbarez.

Luego agregó que necesitaremos un poco de suerte, además de marcar goles. Si nos adelantamos en el marcador, pondremos el autobús delante de nuestra portería. En cambio, si ellos marcan primero, lo pondremos en el otro lado. No sé si es el momento de hacer experimentos después de año y medio adoptando un sistema de juego".

El partido entre Bosnia e Italia se jugará este martes 31 de marzo, a las 15:45 horas, en Zenica. Será transmitido en Chile por ESPN y Disney+ y el ganador sacaré pasaje directo para la fiesta universal que organizan Canadá, Estados Unidos y México.