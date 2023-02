Español Jaume Munar, verdugo de Tabilo en el Chile Open: “Es complicado jugar contra un tenista que tiene golpes tan agresivos”

El español Jaume Munar tuvo una dura lucha para eliminar al chileno Alejandro Tabilo en la primera ronda del ATP de Santiago. Así lo reconoció el tenista europeo tras vencer a la cuarta raqueta nacional.

“Siempre es complicado jugar contra un tenista que tenga este tipo de golpes, muy agresivos. Me enfoqué en mi juego y creo que hice un gran trabajo”, dijo el hispano.

Asimismo, explicó que “vengo saliendo de una lesión, fueron muchos momentos de dificultades y por eso se siente muy bien esta victoria. Ha sido un año complejo en lo físico y tenístico”.

Consultado sobre el trámite del partido, que se jugó a tres sets con dos definiciones en tie break, el número 66 del mundo resumió las dificultades que encontró para avanzar de ronda.

“Ha sido difícil jugar hoy. Él (Tabilo) ha empezado muy fallón, en el segundo jugó mucho mejor y de me lo ha hecho muy difícil. En el tercero he tenido altibajos, pero me alegró llegar a este triunfo”, confirmó Munar.

De la misma manera, el deportista catalán de 25 años describió la resistencia que tuvo de a algunos espectadores en el encuentro disputado en San Carlos de Apoquindo.

“Una victoria como esta se refleja el trabajo que hacemos. Hemos tenido al público en contra, pero se disfruta un montón. Veníamos de dos años en pandemia y se agradece que la gente apoye el tenis”, aclaró el español.

Consultado sobre su próximo rival, Lorenzo Musetti número 18 del mundo y primer sembrado del torneo, el hispano destacó que “tampoco viene en un gran momento, pero es un gran jugador. Debemos descansar, batallar y prepararnos; tal como debe estar haciéndolo el italiano”.